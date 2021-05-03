DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Blinken: Çin dünya düzenine meydan okuyor
Tam kapanmada maaş çekmek serbest mi? Tam kapanmada emekliler maaş çekebilir mi?
Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor
İçişleri Bakanlığı’ndan izin belgesi açıklaması
Taksim camii açıldı mı? Taksim camisi açık mı?
Bangladeş'te tekne kazası: 26 ölü
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor
İsrail askerinin yaraladığı Filistinli yaşlı kadın vefat etti
Bu cuma açılacak Taksim Camii'nde son düzenlemeler yapılıyor
TDV, Afganistan'da yetimlere iftar verdi
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Bakan Akar duyurdu: 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
Intel, İsrail'de 600 milyon dolarlık ArGe merkezi kuracak
Çin Komünist Partisi’nin paylaşımı Hindistan’ı kızdırdı

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

BURSA

20:07

04:16
20:07
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:52

04:02
19:52
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:35

03:46
19:35
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
19:18
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:03

03:28
19:03
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

ANKARA

19:52

04:02
SAHUR
19:52
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
SAHUR
19:18
İFTAR

Bu cuma açılacak Taksim Camii'nde son düzenlemeler yapılıyor

Yapımına 17 Şubat 2017'de başlanılan Taksim Camii'nin Ramazan ayının son Cuma günü olan 7 Mayıs'ta açılması planlanıyor. Manisa'dan getirilen halıların serilmesiyle iç mekandaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı caminin çevre düzenlenmesinde son rötuşlar yapılıyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.05.2021 09:51:10
Bu cuma açılacak Taksim Camii'nde son düzenlemeler yapılıyor

TAKSİM'de yapımı tamamlanan ve ibadete bu cuma açılması planlanan camide son düzenlemeler yapılıyor.

a1_61

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan ve yapımına 17 Şubat 2017'de başlanılan caminin Ramazan ayının son Cuma günü olan 7 Mayıs'ta açılması planlanıyor. Manisa'dan getirilen halıların serilmesiyle iç mekandaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı caminin çevre düzenlenmesinde son rötuşlar yapılıyor. Caminin alt katındaki çok amaçlı salondaki çalışmalar ise, açılışa yetiştirilebilmesi için son hızla devam ediyor. Dışarıdaki çalışmalar nedeniyle içeri giren tozlar, her gün temizlikçiler tarafından temizleniyor. Temizlikçilerin bir kısmı sütunları, bir kısmı ise ayakkabılıkları silerek tozdan arındırıyor.

a2_61

AYNI ANDA 2 BİN 250 KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK

İçerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği cami, 2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip.

a3_58

Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazılarının takılıp boyama işlerinin tamamlandığı caminin ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara Suresi'nin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20-24. ayetleri yer alıyor.

a4_63

Caminin giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi'nin 103. ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstüne ise Ra'd Suresi'nin 24. ayeti yazıldı. Caminin iç alanına Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali isimlerinin yer aldığı 6 hat levha asıldı.

a5_44

a6_35

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan