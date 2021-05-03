Bu cuma açılacak Taksim Camii'nde son düzenlemeler yapılıyor

Yapımına 17 Şubat 2017'de başlanılan Taksim Camii'nin Ramazan ayının son Cuma günü olan 7 Mayıs'ta açılması planlanıyor. Manisa'dan getirilen halıların serilmesiyle iç mekandaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı caminin çevre düzenlenmesinde son rötuşlar yapılıyor.

TAKSİM'de yapımı tamamlanan ve ibadete bu cuma açılması planlanan camide son düzenlemeler yapılıyor.

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan ve yapımına 17 Şubat 2017'de başlanılan caminin Ramazan ayının son Cuma günü olan 7 Mayıs'ta açılması planlanıyor. Manisa'dan getirilen halıların serilmesiyle iç mekandaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı caminin çevre düzenlenmesinde son rötuşlar yapılıyor. Caminin alt katındaki çok amaçlı salondaki çalışmalar ise, açılışa yetiştirilebilmesi için son hızla devam ediyor. Dışarıdaki çalışmalar nedeniyle içeri giren tozlar, her gün temizlikçiler tarafından temizleniyor. Temizlikçilerin bir kısmı sütunları, bir kısmı ise ayakkabılıkları silerek tozdan arındırıyor.

AYNI ANDA 2 BİN 250 KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK

İçerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği cami, 2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip.

Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazılarının takılıp boyama işlerinin tamamlandığı caminin ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara Suresi'nin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20-24. ayetleri yer alıyor.

Caminin giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi'nin 103. ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstüne ise Ra'd Suresi'nin 24. ayeti yazıldı. Caminin iç alanına Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali isimlerinin yer aldığı 6 hat levha asıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.