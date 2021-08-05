“BROs” şarkısı ile trend olan Rapçi Kasan sorularımızı yanıtladı

Son klibiBROs’un internette çok konuşulması ile bir anda gündeme gelen Almanya’da yaşayan Türk rap müzik sanatçısı Kasan (Kürşat Asan) hakkında merak edilenlere dair sorularımızı yanıtladı.

Seni kısaca tanımamız mümkün mü?

Tabii ki, ismim Kürşat Asan, sahne adı olarak Kasan'ı kullanıyorum. Iğdırlı Azeri Türkü gurbetçi bir ailenin 15Temmuz1989 tarihindeAlmanya, Dingolfing'te (Bavyera Eyaleti'ne bağlı) doğmuş oğluyum. Şu an üniversitede hukuk eğitimi almaktayım.

Türkiye'yi özlüyor musun?

“İnsan hiç memleketini özlemez mi? Elbette ülkemizi çok ama çok özlüyorum. Ama insan mecburiyetler nedeniyle gurbete gider. Biz de bu mecburiyetler nedeni ile buradayız. Ama en sonunda gideceğim ve hayatımın geri kalanını geçireceğim yer yine Türkiye'dir.”

Türkiye'ye ne sıklıkla geliyorsun?

“Her gurbetçi gibi senede en az bir defa gelmeye çalışıyorum. Maalesef son zamanlarda gerek üniversite eğitimim gerekse müzik ile yoğun bir biçimde meşgul olduğumdan zaman zaman zorlandığım oluyor. Ancak her yıl tatilimi Türkiye'de geçirmeye çalışıyorum.”

Sayın Kasan, Almanya'da genelde yabancılara özelde Türklere bakış açısı nedir?

“Zaman zaman yabancı düşmanlığını gözlemlediğim oluyor. Bunu direkt söylemeseler bile tavırlarından anlayabiliyorsunuz. Elbette burada hata yapan gençlerimiz var ama bu her tarafta var. Beni üzen, olumsuz en ufak mevzuları bile genelleştirmeleri. Pis ve gayrimeşru işleri konuşan insanların iyi olan şeyleri konuşmamaları kırıcı oluyor. Hâlbuki burada okumuş, kariyer yapmış belirli yerlere gelmiş o kadar çok arkadaşımız var ki bunların dile getirilmemesi elbette yıpratıcı oluyor.”

Kasan bize Rap müzik hikâyeni anlatır mısın?

“Benim hikâyem 16 yıl önce başladı. O zamanlar amatör bir ruh ile rap müziği ile ilgileniyordum. Arkadaşlar ile kendi aramızda çeşitli sözler yazıyor, besteler yapıyorduk. Okulumun olması nedeni ile dilediğim gibi müzik ile ilgilenemiyordum. Çünkü babam eski bir öğretmen olduğu için okumam konusunda ısrarcı olunca kendimi okumaya verdim. Bu arada müzik çalışmalarım sekteye uğradı tabi. Ama içimdeki hayali hiç öldürmedim hep diri tuttum. Benim hayalim müzik idi. İşte son iki yıldır da profesyonel olarak rap müzik ile ilgilenmeye başladım. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için mutluyum.”

Rap şarkılarının sözlerini nasıl yazıyorsun?

“Ben insanları gözlemlemeyi, film izlemeyi ve kitap okumayı çok severim. Tüm bu gözlemlerim, izlemelerim ve okumalarım kafamda çeşitli hikâyelerin oluşmasına yol açar. Güzel manzaralı bir yer bulduğumda gelen ilhamı hemen cep telefonuma söz olarak yazarım. Artık eskisi gibi kâğıt kalem kullanmıyorum. Sözlerimi yazarken şarkının bir mesaj içermesine dikkat ederim. Bir şarkıyı yalnızca eğlenceden ibaret görmüyorum. Çok konuşan ama hiçbir şey söylemeyen insanlardan olmak istemem. Bir şarkı ortaya çıkardığımda bunu ailemin de duyacağını bildiğim için şarkılarımda seçici davranırım.”

Rap müzik yapanlar iyi para kazanıyor mu?

“Anlatılanların aksine “Yok Ferrari aldım, şu kadar kazandım bu kadar kazandım” anlatımları gerçekçi değil. Öncelikle rap müziği başlayanlar bunu bir hobi olarak görmeliler. Hemen para kazanmak isteyenlerin yoğun bir çaba sarf etmesi lazımdır. Her şeyi değiştirebilecek, tutan bir şarkın olursa istediklerini gerçekleştirebilirsin.”

Kasan son şarkın hakkında neler söylemek istersin?

“Son şarkımın adı BRO's İngilizce kardeşten gelmektedir. Bu şarkımda bir takım boş sözler bulunsa da şarkının ana konusu insanı kötü yola sürükleyen yanlış arkadaşlardır. Senden faydalanan, arkandan konuşan insanlara bir sitem var bu şarkıda. Zaten şarkıda “artık sizi umursamıyorum” şeklinde bir mesaj ile bu konularda artık uyandığımı ifade ediyorum. İnanıyorum ki bu şarkıda herkesin kendine ait çıkaracağı bir mesaj bulunmaktadır.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.