Britney Spears hamile mi? Britney Spears'ın eşi kim? Britney Spears 3. çocuğuna hamile!

Britney Spears hamile mi? Babasının vasiliğinden kurtulan Britney Spears 3. çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Nişanlısıyla pozlarını paylaşan Spears'a kısa sürede birçok yorum yapıldı. Peki ama Britney Spears'ın eşi kim? İşte detaylar...