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Britney Spears hamile mi? Britney Spears'ın eşi kim? Britney Spears 3. çocuğuna hamile!

Britney Spears hamile mi? Babasının vasiliğinden kurtulan Britney Spears 3. çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Nişanlısıyla pozlarını paylaşan Spears'a kısa sürede birçok yorum yapıldı. Peki ama Britney Spears'ın eşi kim? İşte detaylar...

33 Dakika Önce
2022-04-12 23:01:46
Britney Spears hamile mi? Britney Spears'ın eşi kim? Britney Spears 3. çocuğuna hamile!

Babasının vasiliğinden kurtulan Britney Spears 3. çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Nişanlısıyla pozlarını paylaşan Spears'a kısa sürede birçok yorum yapıldı. Peki ama Britney Spears'ın eşi kim? İşte detaylar...

Britney Spears hamile mi?

40 yaşındaki Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, nişanlısı Sam Asghari'den ilk çocuğunu beklediğini söyledi.

Ünlü şarkıcının 2004'te evlenip 2007'de boşandığı ikinci eşi Kevin Federline'dan iki erkek çocuğu bulunuyor.

Britney Spears'ın eşi kim?

Spears, 28 yaşındaki İran doğumlu spor hocası Ashgari ile geçen yıl eylül ayında nişanlanmıştı. .

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