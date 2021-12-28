Brezilya orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü

Brezilya'daki bilim adamları, 2020’de Pantanal sulak alanlarındaki devasa orman yangınlarında ölen hayvanları saymaya çalışan bir çalışma gerçekleştirdiler.

Sonuç; sürüngenler, kuşlar ve primatlar dahil olmak üzere 17 milyon kadar omurgalının öldüğü tahmin ediliyor.

Ocak ve Kasım ayları arasında çıkan orman yangınları dünyanın en büyük tropikal sulak alanlarının yüzde 30'unu yok etti.

Bilim adamları, yollar boyunca belirli aralıklarla yürüdüler ve buldukları her ölü hayvanı incelediler.

Ekip, 300 hayvan türü tespit edebildi. Daha sonra, toplamda kaç hayvanın öldürüldüğüne dair bir tahminde bulunmak için inceledikleri alandan tahminler çıkardılar.

Araştırma sırasında ölen çok sayıda yılan dikkati çekti. Bilim insanları, “Yılanların ölmesi, ekosistemde hayal edilemez bir dengesizliğe neden olabilir" diyor.

Sulak alanlar Brezilya, Paraguay ve Bolivya'da bulunur ve dünyanın en biyolojik çeşitliliğe sahip alanlarından biridir. 140 -160 bin kilometrekarelik alanda jaguarlar, karıncayiyenler ve göçmen kuşlar dahil binlerce tür yaşıyor.

Felaketi insanlığa "bir mesaj" olarak nitelendiren bilim insanları, "Bu bize doğanın acı çektiğini gösteriyor. Gelecek nesillerin bu dünyada yaşamasını istiyorsak, doğayla etkileşim şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor" diyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.