Botoks Ne İşe Yarar?

Medikal estetik prosedürlerin hayatımızda kapladığı yerin ve öneminin hepimiz farkındayız.

Yaş almak hayatımızın en kaçınılmaz gerçeklerinden biri olduğundan botoks ve h100 aşısı gibi medikal estetik prosedürlerin popülaritesi her geçen gün daha da artmaktadır. Yaş alma bazı kişilerde muhteşem genetik mirasın yanı sıra sağlıklı beslenme ve cilt bakımına özen gösterme gibi nedenlere bağlı olarak gözle görülür önemli olumsuz etkilere neden olmasa da bazı kişilerde görünümden hoşnutsuz olmaya ve öz güvensizliğe yol açan belirtilere yol açabilir. Yaş almanın etkilerinin geciktirilmesi amacıyla çeşitli kozmetik ürünlerin kullanımı son derece sık olsa da son yıllarda sağladığı etkili sonuçlar nedeniyle medikal estetik prosedürler ön plana çıkmaktadır. Botoks ve h100 aşısı gibi medikal estetik prosedürler kadın erkek fark etmeksizin pek çok kişinin istediği görünüme sahip olmasında önemli bir role sahiptir. Uzman Dr. Şafak Göktaş medikal estetik prosedürler konusundaki çalışmaları ile hastalarının görünümlerinin gençleştirilmesine ve iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Botoks, Clostridium Botulinum isimli bakteriden laboratuvar ortamında üretilen bir ezotoksindir. Botoksun kozmetik amaçlarla kullanımı son derece yaygın olmakla birlikte tıbbın farklı alanlarında kullanımı da söz konusudur. Yüzde yaş almaya ve çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan çizgilenmeler ve kırışıklıkların giderilmesi amacıyla kullanıldığı gibi aşırı terleme sorununun giderilmesinde de etkili bir prosedür olma özelliğine sahiptir. Botoks tedavi edici ve koruyucu özelliklere sahiptir. Enjekte edildiği bölgede bulunan sinir uçlarında iletimi sağlayan maddelerin salınımı botoks enjeksiyonu ile önlenebilir. Bu sayede sinirlerle kaslar veya ter bezleri arasında bulunan elektriksel iletim geçici olarak durdurulabilir. Bu özellik, botoks etkisinin altında yatan temel etkendir. Diğer yandan botoks enjeksiyonu yalnızca uygulama bölgesindeki kaslara etki etmekte ve diğer kasları etkilememektedir. Böylece bölgedeki sinir geçişleri bloke edilmekte ve kasların kasılması engellemekte, cilt ise bunun sonucunda daha gergin bir görünüme kavuşmaktadır. Derinin gerilmesi sayesinde kırışıklıklar azalmakta, cilt tazelenerek daha iyi bir görünüme kavuşulabilmektedir.

Botoks Kimlere Yapılır?

Genel sağlık durumunda botoks enjeksiyonu yapılmasına engel bir durum olmayan 18 ila 65 yaş arasındaki kişilere botoks yapılabilir. Ancak uygulama kararı verilmeden önce kişi özelinde değerlendirme yapılması gerekir. Botoks vücuda dışarıdan enjekte edilen bir madde olup prosedür yalnızca doktorun uygunluk vermesi halinde, mutlaka bu alanda deneyimli ve uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilmelidir. Hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlara botoks enjeksiyonu yapılmaz.

Botoks Yüz Kırışıklıklarını Giderir mi?

Yüzde bulunan mimik kaslarının aşırı kullanımı nedeniyle yıllar içinde deri kıvrımları belirginleşir ve bazı çizgiler meydana gelir. Dudak çevresi, kaş arası, göz kenarı ve alın bölgesinde sıklıkla ortaya çıkan çizgilerin botoks enjeksiyonu ile giderilmesi mümkündür. Mimik kaslarına botoks enjeksiyonu yapılması halinde mimik kaslarının çalışması zayıflatılır, derinin katlanması ve katlanma dolayısıyla çizgilerin oluşması engellenir. Diğer bir deyişle botoks enjeksiyonu sayesinde ciltte gerilme, yenilenme ve canlanma süreci başlatılır. Ancak botoks enjeksiyonundan sonra ciltte hemen gergin bir görünüm oluşmaz. Bunun için enjeksiyonun üzerinden belirli bir süre geçmesine ihtiyaç duyulur. Botoksun etki etmesi için gereken süre uygulama yapılan kişinin cilt tipi başta olmak üzere birçok farklı etkene göre değişiklik gösterebilir. Çoğunlukla botoks enjeksiyonunun etkisi 48 ila 72 saat içinde ortaya çıkar. Etkinin maksimum düzeye ulaşması genellikle 7 ila 10 gün içinde gerçekleşir. Botoks enjeksiyonu etkilerinin kalıcılık süresi ortalama 4 ila 6 aydır. Botoks enjeksiyonunun tekrarlaması halinde bu süre 8 ila 10 aya kadar uzayabilir.

Botoks Aşırı Terleme Tedavisinde Kullanılabilir

Botoks sadece kozmetik amaçlarla kullanılmaz. Kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen aşırı terleme sorununun çözümünde de botoks enjeksiyonundan yararlanılabilir. Kişinin aşırı terleme sorunu yaşamasına neden olan sağlık sorunu araştırılmalı ve uygunluk halinde botoks enjeksiyonuna başvurulmalıdır. Aşırı terleme sorununun tedavisi kapsamında avuç içine, koltuk altına ve ayak tabanlarına botoks enjeksiyonu yapılabilir. Aşırı terleme sorunu için botoks enjeksiyonu etkili bir tedavi olmakla birlikte çözüm kalıcı değildir. Aşırı terleme tedavisinde botoksun etkisi de ortalama 6 ila 9 ay arasında değişmekle birlikte kişi özelinde sürenin farklılaşması söz konusu olabilir. Botoks enjeksiyonu kolay uygulanan ve etkili sonuçlar sağlayan bir prosedür olduğundan aşırı terleme sorununun tedavisinde sıklıkla tercih edilir.

Botoks dolgu maddesi olmadığı için cilt bu enjeksiyona kolayca adapte olabilir. Botoks enjeksiyonundan sonra tedavi bölgesinde kısa süreli bir kızarıklık ve hafif bir kabarıklık meydana gelmesi söz konusudur. Bu tür durumlar ortalama 24 ila 48 saat içerisinde kendiliğinden ortadan kalkar. Hassas ciltli kişilerde şişlik ve morarma görülmesi de söz konusu olabilir.

Ciltteki çizgiler ve kırışıklıkların giderilmesi amacıyla botoks enjeksiyonundan yararlanılmaktadır. Botoks toksik bir etkiye sahip olmamakla birlikte uygulamanın başarılı olması için botoksun hangi yöntemle uygulandığına ve kullanılan doza dikkat edilmesi zorunlu bir durumdur. .