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TIMETURK / YAŞAM / Boşnak Müslümanları sarsan iki ölüm

Boşnak Müslümanları sarsan iki ölüm

Sırbistan'ın sınırları içinde bulunan Sancak bölgesinin müftüsü ve eski meşihat başkanı Muamer Zukorlic, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kurucularından ve rahmetli Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından Hasan Çengiç de, 64 yaşında hayatını kaybetti.

3 Saat Önce
2021-11-07 11:51:00
Boşnak Müslümanları sarsan iki ölüm

Boşnak Müslümanlar, iki ölüm haberiyle sarsıldı.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin müftüsü ve eski meşihat başkanı Muamer Zukorlic yaşamını yitirdi.

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Sırbistan'da Adalet ve Barış Partisinin (SPP) genel başkanlık görevini de yürüten Zukorlic'in kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Sancak'ın Tutin kentinde dünyaya gelen Zukorlic, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesinden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini Cezayir'de tamamladı.

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Zukorlic, 2019'da Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) başkanlığı için aday olmuş, Sırbistan Meclisinde de milletvekili olarak görev yapmıştı.

Öte yandan Zukorlic'in cenazesinin bugün Sancak'tan kaldırılacağı öğrenildi.

SDA'nın kurucularından Hasan Çengiç de vefat etti

Öte yandan Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kurucularından ve rahmetli Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından Hasan Çengiç, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Saraybosna'da 1983 yılında Genç Müslümanlar'a yönelik davada rahmetli Aliya İzetbegoviç ile birlikte yargılanarak dokuz yıl hapse mahkum edilen Çengiç, hayatını Bosna Hersek'in ve Bosnalı Müslümanların savunmasına adayan isimlerden biri olarak öne çıkıyordu.  

1992-96 yılları arasında Bosna Hersek Ordusu Genelkurmay Başkanlığı'nın yurt dışı lojistik şefi olarak görev yapan Çengiç, savaş döneminde Tahran ve İstanbul'da yaşamış ve Bosna Hersek ordusuna destek için çaba göstermişti.

1996 yılı Şubat ve Aralık ayları arasında Bosna Hersek Federasyonu Savunma Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Çengiç, Bosna Hersek Federasyonu entite parlamentosu ve Bosna Hersek parlamentosunda da görev yapmıştı.

İslam Birliği Meclis Başkanlığı vazifesinde de bulunan Çengiç, Boşnakça'nın yanı sıra İngilizce ve Arapça da biliyordu.

1957 Foça doğumlu Çengiç, Saraybosna Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuydu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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