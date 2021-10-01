DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Adana namaz vakitleri
Konya hava durumu
Turşu suyuna bal eklerseniz...
Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme
BM personellerini ülkeden kovan Etiyopya: Diğerlerine ders oldu
İşte sigarayı bıraktıran mucize kür
Tekirdağ TSO'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen personele soruşturma
Ebru Gündeş Ararsam Gelme şarkısının sözleri
Ebru Gündeş Ararsam Gelme şarkısının sözleri
Sivas namaz vakitleri
Erzurum namaz vakitleri
Türk kahvesini sodayla yapmayı denediniz mi?
'Mobbing' nedeniyle intihar ettiği öne sürülen polis hakkında açıklama
Medya ve reklamda yatırımın boyutu
Gebeler mutlaka kuşkonmaz çorbası içmeli!

TIMETURK / YAŞAM / Bosna Hersek'in sembol ismi 'Zilha Teyze' vefat etti

Bosna Hersek'in sembol ismi 'Zilha Teyze' vefat etti

Bosna Hersek’in sembol isimlerinden Zilha Seta 69 yaşında hayatını kaybetti. Halk arasında 'Zilha Teyze' olarak bilinen Seta, Bosna savaşı sırasında kurduğu aşevinde ihtiyaç sahiplerine 30 yıldır yemek dağıtıyordu.

1 Saat Önce
2021-10-01 23:35:07
Bosna Hersek'in sembol ismi 'Zilha Teyze' vefat etti

Saraybosnalı ihtiyaç sahiplerinin "Zilha Teyzesi" 69 yaşında hayatını kaybetti.

Zilha Seta, Bosna savaşı sırasında başkent Saraybosna'da kurduğu aşevinde 30 yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttı.

Seta, yaptığı fedakarlıklar nedeniyle 2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İyilik Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye sevdalısıydı

Hayatının 30 yılını Saraybosna'ya hediye ettiğini ifade eden "Zilha Teyze" bir Türkiye sevdalısıydı. Seta'nın aşevinden her gün yaklaşık bin 200 ihtiyaç sahibi yemek yiyor.

Vefat sebebi açıklanmadı

Zilha Seta'nın aşevinin girişinde hala Türkiye ve Bosna Hersek bayrakları bulunuyor. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zilha Seta'nın ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

TRTHaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN