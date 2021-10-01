Bosna Hersek'in sembol ismi 'Zilha Teyze' vefat etti

Bosna Hersek’in sembol isimlerinden Zilha Seta 69 yaşında hayatını kaybetti. Halk arasında 'Zilha Teyze' olarak bilinen Seta, Bosna savaşı sırasında kurduğu aşevinde ihtiyaç sahiplerine 30 yıldır yemek dağıtıyordu.

Saraybosnalı ihtiyaç sahiplerinin "Zilha Teyzesi" 69 yaşında hayatını kaybetti.

Zilha Seta, Bosna savaşı sırasında başkent Saraybosna'da kurduğu aşevinde 30 yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttı.

Seta, yaptığı fedakarlıklar nedeniyle 2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İyilik Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye sevdalısıydı

Hayatının 30 yılını Saraybosna'ya hediye ettiğini ifade eden "Zilha Teyze" bir Türkiye sevdalısıydı. Seta'nın aşevinden her gün yaklaşık bin 200 ihtiyaç sahibi yemek yiyor.

Vefat sebebi açıklanmadı

Zilha Seta'nın aşevinin girişinde hala Türkiye ve Bosna Hersek bayrakları bulunuyor. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zilha Seta'nın ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

TRTHaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.