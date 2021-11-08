Boşanma avukatı seçerken nelere dikkat etmeli?

Boşanma avukatı Medeni hukuka bağlı boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi davalara bakmakla görevli kişidir.

Halk arasında boşanma avukatına aile avukatı da denilmektedir. Boşanma avukatı hukuken de doğru bir kavram değildir. Çünkü Türkiye mevzuatında boşanma avukatı başlığı adı altında farklı bir mesleki uzmanlık alanı yoktur. Boşanma avukatı çiftler arasındaki sıkıntılı boşanma için yardımcı olmaktadır. Boşanmak isteyen birçok çift bu süreci hızlandırmak ve kolaylaştırmak için bir avukata ihtiyaç duymaktadır. Boşanmak isteyen çiftler boşanma sebeplerini avukata anlatarak yardım almaktadır. En iyi boşanma avukatı görevini edil bir şekilde yapandır. Türkiye'nin birçok ilinde aile avukatı ya da boşanma avukatı bulmanız kolaydır. Bunun yanında boşanma avukatını İstanbul gibi büyük bir şehirde bulmanız çok daha kolaydır.

Boşanma Avukatına başvurduktan Sonraki Aşamalar

Boşanmak isteyen bir çift öncelikli olarak boşanma sebepleri içeren bir dilekçe hazırlamalıdır. Bu dilekçenin ardından Boşanma avukatınız sizlere yardımcı olacak ve süreci başlatacaktır Boşanma avukatınız sizlere birkaç soru sorarak taleplerinizi belirleyecektir. Bu sorular müvekkilini çocuk üzerinde velayet hakki var mı, nafaka talep ediyor musunuz, mal paylaşımı yapılmasını istiyor musunuz ve son olarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulunuyor musunuz gibi soruları sizlere yöneltecektir. Bu sorulardan sonra verilen cevaplar doğrultusunda dilekçe düzenlenecek ve hukuki olarak dava açılacaktır Bir dava dosyasında yeterli sayıda dilekçe ve iddiaları güçlendirecek deliller olmalıdır. Dosya konulacak delil eğer ulaşılamayacak durumda ise mahkeme sırasında mutlaka belirtilmelidir. Çünkü o delil hâkimin talimatı ile dosyaya eklenecektir. Boşanma sırasında çiftler tanık beyanında da bulunabilir. Aile hukuku avukatı çiftlerin boşanma sebeplerini mutlaka tespit etmelidir. Örneğin aldatma, eşlerden birinin diğerinin hayatına kast edip etmediği, eşlerin birbirini küçük düşürücü bir suç işleyip işlemediği, eşlerin haysiyetsiz bir hayat sürüp sürmediği gibi durumlar örnek verilebilir. Bu sebepler boşanma üreci için çok önemlidir çünkü hâkim davanın Bu sebepler boşanma süreci için çok önemlidir çünkühâkim davanın sebebini belirleyecektir. Bu sebepten dolayı boşanma süreci mutlaka boşanma avukatı ile birlikte sürdürülmelidir. Boşanma avukatı arabuluculuk yoluna başvurabilir. Çiftleri bir araya getirerek uzlaşma gerçekleştirilebilir.

Boşanma Avukatı Mal paylaşımını Nasıl Yapar?

Genelde boşanma avukatları mal paylaşımı için çiftleri bir araya getirmektedir. Boşanma protokolünde taraflar nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşımı, boşanmada mal paylaşımı, katkı payı alacağı, katılma alacağı gibi hususlar yer almaktadır. Velayet davasında en iyi avukat çocuğun düşüncesini alan avukattır. İstanbul Anadolu yakası boşanma avukatı çocuk konusunda oldukça titiz çalışmaktadır. Çünkü boşanmadan en çok etkilenecek kişi çocuktur. Boşanma davası için hâkim taraflara celp gönderir. Yani ilk duruşmanın günü çağın kâğıdında bildirilir. ilk duruşma taraflar için çok önemlidir. Bu yüzden ilk duruşmaya tarafların mutlaka gelmesi gerekmektedir. Hâkim ilk duruşmada tarafların iddia nağmelerini karşılıklı olarak okur. Bu duruşma ön inceleme duruşması o arak taraflara bildirilir. Bu duruşma sırasında herhangi bir tanık sınırlaması yoktur. Hâkim gelen tüm tanıkları dinlemek durumundadır. Birden fazla tanık duruşmanın seyrin değiştirecektir. Hâkimin vereceği karar sonucunda boşanma avukatlarının istinaf hakları vardır. Yani temyize başvurabilir. Bunun ardından istinaf mahkemesinin vereceği karar boşanma sürecini bilinir. Bir boşanma avukatının ücreti taraflar tarafından belirlenmektedir.

Boşanma Avukatının Ücretleri

Boşanma avukatının harcayacağı emek, zaman ücretin belirleyici noktalarıdır. İstanbul'daki boşanma avukatlarının ücreti davanın süreci doğrultusunda yüksek olmaktadır. İstanbul Barosu boşanma davaları için minimum ücreti belirlemektedir. Anlaşmalı boşanma için 7000 TL, çekişmeli ve maddi manevi tazminat işlemi için 10.000 TL, nafaka için 6200 TL gibi alt limitler belirlenmiştir. Türkiye'de çekişmeli bir boşanma davası hemen hemen bir ya da iki yıl sürmektedir. Bir boşanma avukatının kendisini tanıtmak için herhangi bir reklam veya tanıtım yazısı paylaşması yasaktır. Bu davranış mesleği için etik değildir. En iyi boşanma avukatı davadaki başarısı ile tanınmalıdır. Avukatı davadaki başarısı ile tanınmalıdır. Boşanma davası avukatları yardımcı olacağı çiftlere davanın her aşamasını bildirmelidir. Boşanma davasının hızlanması için birçok kişi ünlü boşanma avukatı aramaktadır. En lyl boşanma avukatı İstanbul Anadolu yakası hizmet vermektedir. İstanbul Anadolu yakasındaki boşanma avukatı 1992 yılından beri deneyim ve bilgi sahibi avukatlar ile hizmet vermektedir. Anadolu yakasındaki hukuk bürosu boşanma öncesi ve sonrasında müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Anadolu yakasındaki boşanma avukatları anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, nafaka ve tazminat davaları, tanıma ve tenfiz davaları, nafaka uyarlama davaları, nafaka ve tazminat davaları gibi konularda müvekkillerine hizmet vermektedir. Hukuk bürosu anlaşmalı boşanma sürecini takip edebilmek için birkaç şartın gerektiğini belirtmektedir. Bu şartlar evlilikte en az 1 yıl evli kalması, eşlerin birlikte başvuru yapması, hâkimin tarafları bizzat dinlemesi gibi konulara dikkat etmektedir. Bu şartları yerine getirilmemesi durumunda anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Hukuk bürosu velayet davasında en iyi avukat kimliğine sahip kişilerle çalışmaktadır. İstanbul'daki birçok hukuk bürosu nafaka avukatı ihtiyaç duymaktadır. Türk Medeni kanununda boşanma sebepleri 161-166 İnci maddeleri arasında özel ve genel sebepler olarak ikiye ayrılmıştır. Boşanma davaları zorlu bir süreç olduğu için mutlaka profesyonel bir destek almalısınız. Boşanma avukatının ücreti müvekkil ve avukat arasındaki ilişkiye göre davadan önce ve sonra olarak belirlenebilir. Türkiye'deki boşanma istatistiklerine baktığımızda 2020 yılında boşanan çiftlerin oranı yüzde 13,8 azalmıştır. Boşanmalar doğuya nispeten batıda daha fazladır.

Boşanma Avukatına En Çok İhtiyaç Duyan İller

Türkiye'de boşanmaların en çok yaşandığı il Antalya, İzmir, Muğla gibi illerdir. Bu Büyük şehirlerde boşanma avukatına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Birçok kişi medeni bir şekilde evliliği bitirmek için boşanma avukatı ihtiyaç duymaktadır. Boşanma davası avukatları katıldıkları birçok davada olumlu sonuçlar almaktadır. Boşanma avukatı müvekkilinin lehine savunma yapması süreci hızlandıracaktır. Günümüzde birçok kişi bilinçsiz şekilde boşanma davası açmaktadır. Buda boşanma davasının uzamasına yol açacaktır. Boşanma avukatları gizlilik ve mahremiyet esasına dikkat ederek davayı sürdürmektedir. Bu yüzden boşanma sırasında mutlaka bir boşanma avukatı ile iletişime geçmelisiniz. İstanbul'da birçok avukatlık bürosu boşanma davalarının ustalıkla sürdürmektedir. İstanbul'da anlaşmalı boşanma en fazla 1 ay kadar sürmektedir. 1 aylık süre mahkemelerin ve hâkimin yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Bu yüzden kesin bir süre belirtmek doğru değildir. Boşanma avukatı sizler için bu süreci takip edecek ve hızlandırmak için elinden geleni yapacaktır. En iyi boşanma avukatı şeffaf olandır. Dava sürecinde gerektiği yerde gerekli şekilde müdahale etmelidir. Boşanma avukatı çiftler tarafından talep edilmediyse baro tarafından avukat görevlendirilecektir. İstanbul'da boşanma arıyorsanız avukatlık büroları ile iletişime geçebilirsiniz. Boşanma avukatı olmak için öncelikle 4 yıllık hukuk fakültesi eğitimi almaktır. Mezun olduktan sonra 1 yıllık avukatlık stajı yapmalıdır. Stajın ardından avukat adayı Barolar birliğine gerekli bilgileri vererek başvuru yapmaktadır. Verilen bilgiler doğrultusunda avukatlık ruhsatını almaktadır. Boşanma avukatı aldığı referanslar ve tecrübesi ile kariyerine devam edecektir. Ülkemizde boşanma sadece hâkimin onayı ile gerçekleşmektedir. Medeni kanun sürekli güncellenmektedir bu yüzden Kendi başınıza boşanma davası açmanız pek mantıklı olmayacaktır. Boşanma avukatı güncellenen medeni kanunun doğrultusunda sizlere yardımcı olacaktır. En iyi boşanma avukatıİstanbul bölgesinde yer almaktadır. Birçok ailenin Aile hukuku avukatı mutlaka vardır.

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