Boşanıyorlar mı? Alişan, son noktayı koydu
Geçtiğimiz günlerde kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutladıkları için haklarında boşanma iddiası çıkan Alişan ve Buse Varol, oğullarının doğum gününü birlikte kutladı. Mekanın önünde açıklama yapan Alişan, “Sorun yok, boşanmıyoruz” dedi.
2022-02-14 12:26:31
2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol çifti, geçtiğimiz haftalarda kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutladı. Kayınvalidesinin evindeki doğum günü partisine katılmayan Buse Varol'un “Beni davet etmediler” açıklaması da boşanma iddiasını güçlendirdi. Günlerdir ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili, dün de oğulları Burak'ın 3. yaş gününü kutladı.
“AĞZI OLAN KONUŞUYOR, BOŞANMIYORUZ”
“ALİŞAN EVİ AYIRMADI, ANLATILDIĞI GİBİ ŞEYLER YOK”
Partiye ara vererek basın mensuplarının yanına gelen Buse Varol ise “Alişan'ın evi ayırması söz konusu bile değil. Hiç öyle bir şey olmadı. İnsanların anlattığı gibi şeyler yok. Sürekli alyans takan biri değilim. Başka bir yüzük takmak istediğim zaman alyansı çıkartıyorum hepsi bu kadar” şeklinde konuştu. .
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