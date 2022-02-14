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Boşanıyorlar mı? Alişan, son noktayı koydu

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Boşanıyorlar mı? Alişan, son noktayı koydu

Geçtiğimiz günlerde kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutladıkları için haklarında boşanma iddiası çıkan Alişan ve Buse Varol, oğullarının doğum gününü birlikte kutladı. Mekanın önünde açıklama yapan Alişan, “Sorun yok, boşanmıyoruz” dedi.

2 Saat Önce
2022-02-14 12:26:31
Boşanıyorlar mı? Alişan, son noktayı koydu

2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol çifti, geçtiğimiz haftalarda kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutladı. Kayınvalidesinin evindeki doğum günü partisine katılmayan Buse Varol'un “Beni davet etmediler” açıklaması da boşanma iddiasını güçlendirdi. Günlerdir ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili, dün de oğulları Burak'ın 3. yaş gününü kutladı.

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“AĞZI OLAN KONUŞUYOR, BOŞANMIYORUZ”

Varol, oğlunun yeni yaşını kızı Eliz de olduğu gibi sadece kadın ve çocuklar arasında kutlamayı tercih etti. Eliz'in doğum gününe katılmayan Alişan, oğlunun doğum günü partisinde Varol ve çocuklarıyla aile pozu vererek çıktı. Mekanın önünde kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Alişan,boşanma iddiasını yalanlayarak “Sadece hanımların ve çocukların katıldığı bir parti. Ben de geldim, fotoğraf çektirip çıktım. Evladının olması, onu kucağına alman falan güzel şeyler. Allah herkesin evladını bağışlasın. İki çocuğun değeri de aynı. Bütün çocuklar benim için kutsal ama kendi canından olduğu zaman daha bir başka oluyor. Burak bu sene Harry Potter olmak istedi. Boşanma konusunda yorum yapılmazsa sevinirim. Ağzı olan konuşuyor yapacak bir şey yok. Her ailede olabilecek şeyler. Bundan sonrası için bir şey olursa biz söyleriz zaten. Ortada bir kayıp, bir acı ve acılı aile var herkes yorum yaparken dikkatli olsun” dedi.
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“ALİŞAN EVİ AYIRMADI, ANLATILDIĞI GİBİ ŞEYLER YOK”

Partiye ara vererek basın mensuplarının yanına gelen Buse Varol ise “Alişan'ın evi ayırması söz konusu bile değil. Hiç öyle bir şey olmadı. İnsanların anlattığı gibi şeyler yok. Sürekli alyans takan biri değilim. Başka bir yüzük takmak istediğim zaman alyansı çıkartıyorum hepsi bu kadar” şeklinde konuştu. .

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