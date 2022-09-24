Bor nerede kullanılır, ne işe yarar? Bor kullanım alanları nereler? Bor yenir mi?

Türkiye’de bor madeni en çok nerelerde kullanılır araştırılıyor. Bor ne olarak kullanılır? Bor hangi alanlarda kullanılır? Bor Türkiye’de ne için kullanılır? İşte Bor kullanımı ile ilgili detaylar…

Sınavlarda soru olarak çıkabilen ve günlük yaşamda merak edilen Bor madeni kullanım alanları merak ediliyor. Peki bor ne için kullanılır? Bor nasıl ve nerede kullanılır?

Bor ile ne yapılır?

Bor bileşiklerinin ana kullanım alanları, çamaşır tozunda beyazlatıcı olarak (sodyum perborat) ve ısı yalıtımında kullanılan cam elyafının boraks bileşeni olaraktır. Bor bileşiklerinin ayrıca, yüksek kuvvetli düşük ağırlıklı yapısal malzemelerde özelleşmiş rolleri vardır. Camlar ve seramiklerde onların ısı şokuna dayanıklı olması için kullanılır. Bor içeren reaktanlar organik bileşiklerin sentezinde kullanılırlar, ve bor içermeyen bazı ilaçların yapımında ara ürün olurlar.

Bor nerelerde kullanılır?

Bor minerallerinden elde edilen boraks ve borik asit; özellikle nükleer alanda, savunma sanayisinde, jet ve roket yakıtı, sabun, deterjan, lehim, fotoğrafçılık, tekstil boyaları, cam elyafı ve genellikle kâğıt sanayinde kullanılmaktadır.

Bor ne kadar?

Bor madeninin türevlerinden olan bir ton borik asitin uluslararası fiyatı, 500 ile 700 dolar arasındadır. Yani bir kilogram borik asit, 0,5 ile 0,7 dolar arasında değişiyor. Bir kilogram rubidyum ise uluslararası piyasalarda 72 bin dolar.

Bor yenir mi?

Borun insan sağlığı, beyin ve kemik gelişimi ile kanser hastalığı üzerine olumlu etkileri bulunuyor. Bunlarla ilgili gerekli çalışmalar düzenlendi. Ancak bor madenini insanların günlük yaşamda saf halde yemeleri mümkün değil.

Doç. Dr. Mustafa Kabu, bor madeninin yenmesi ile ilgili şunları söyledi:

"Uygun bor çeşidi kullanılırsa, başta kalsiyum emilimi olmak üzere insan metabolizmasında çok önemli etkileri var. Bu konuda ABD ve ülkemizde yapılan bir çalışmada olumlu etkileri görüldü. Özellikle de kanser hastalıkları noktasında. Bor ilave ettiğimiz gıdaların raf ömrünün yaklaşık yüzde 20 oranında uzadığını tespit ettik. Yine, bor katkılı et ve süt ürünleri gibi gıda maddelerinin tüketilmesi halinde kanser başta olmak üzere, kalsiyum ile ilgili hastalıkları engelleyebileceğimizi düşünüyoruz. Ürünlerimiz şu anda hazır ancak ileri düzey çalışmalarımız laboratuvar ortamında devam ediyor. Bor ilaveli gıda ürünlerini üretmeyi başardık. Özellikle yoğurt ve kaymakta ciddi başarı sağladık."

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