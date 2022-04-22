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Bonita Hair Clinic ;“Saç ekimi sonrasında saçlar ömür boyu büyümeye devam eder”
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TIMETURK / YAŞAM / Bonita Hair Clinic ;“Saç ekimi sonrasında saçlar ömür boyu büyümeye devam eder”

Bonita Hair Clinic ;“Saç ekimi sonrasında saçlar ömür boyu büyümeye devam eder”

Son yılların popüler uygulaması olan saç ekimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bonita Saç Ekim Merkezi Kurucusu Vedat Aktepe “Saç ekimi sonrasında saçlar ömür boyu büyümeye devam eder. Bu durumda ömür boyu kalıcı olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü ekilen saçların yapısı iyileşme sürecinden sonra kendi saçınızdan farksızdır” dedi.

55 Dakika Önce
2022-04-22 21:01:25
Bonita Hair Clinic ;“Saç ekimi sonrasında saçlar ömür boyu büyümeye devam eder”

Yeni çıkan saçların büyüme hızının kişiden kişiye farklılık gösterdiğini belirten Vedat Aktepe “Saç ekimi planlaması sırasında danışanlarımıza büyüme hızının farklılık göstereceğini mutlaka belirtiyoruz. Saçların uzamasına etki eden çeşitli faktörler vardır. Bu nedenle saç ekimi sonrasında büyüme hızı herkesin aynı olmayabilir” açıklamalarında bulundu.

Saç dökülmesinin genetikten beslenme eksikliklerine kadar çeşitli nedenlerinin olduğunu belirten Vedat Aktepe “Pek çok insanda seyrek saçlar ve bölgesel kellik vardır. Bu durum sosyal hayatında sıkıntılara ve özgüven düşüşüne neden olabilir. Saç ekimi tedavisinde her danışan ayrı olarak ele alınır ve kişiye özel planlanır. Çünkü saç dökülmesinin genetik kaynaklı sebepler başta olmak ile birlikte beslenme eksiklikleri dahil çeşitli sebepleri vardır” dedi.

Saç ekiminde başarısızlık riski düşüktür

Saç ekiminde başarılı sonuçlar elde edildiğini belirten Bonita Saç Ekim Merkezi Kurucusu Vedat Aktepe “Saç ekimi deneyimli bir uzman tarafından yapıldığında başarısızlık riski oldukça düşüktür ve pratikte hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle son yıllarda oldukça popüler bir uygulama haline gelmiştir. Ülkemizde bu alanda çok başarılı sonuçlar elde eden ve dünyanın her yerinden talep gören bir ülkedir” açıklamalarında bulundu.

Saç ekimi sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Vedat Aktepe “Saç ekimi sonrasında en çok dikkat edilmesi gereken ilk unsur ilaçları doğru ve düzenli kullanmaktır. Ekilen saçların kalıcı olmasını sağlamak için ilaç tedavisinin doğru yapılması önemlidir. Bu nedenle uzmanın önerilerine uyulmalıdır. Diğer unsur ise başı nemli tutmaktadır. Uzman tarafından önerilen kremler düzenli olarak sürülmelidir. Operasyon sonrasında üç hafta boyunca doğrudan güneşe maruz kalmaktan, egzersiz yapmaktan ve yüzmekten kaçınılmalıdır. Yüksek kondisyon gerektiren egzersizler saç ekiminden sonra iyileşme sürecini olumsuz etkiler. Ayrıca en az bir ay boyunca kimyasal ürünlerden kaçınılmalıdır” sözleriyle açıkladı. .

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