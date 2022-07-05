Bonita Hair Clinic: PRP Saç Dökülmesine Karşı Etkili Sonuçlar Veriyor

Saç dökülmesi, son yıllarda fazlasıyla görülüyor. Birçok insanın muzdarip olduğu bu soruna karşı sağlık sektörü de aralıksız bir şekilde çözümler üretmeye devam ediyor.

Bonita Hair Clinic işletmecisi Vedat Aktepe; “Saç dökülmesinden şikâyet eden kişi sayısı giderek artıyor. Ancak bizim içinde yer aldığımız sağlık sektörü bu soruna karşı giderek büyük bir gelişim gösteriyor. Bu çerçevede aslında saç dökülmesi bir sorun olmaktan çıkıyor diyebiliriz. Başarılı sonuçlar sunan saç ekiminin yanı sıra saçta uygulana PRP tedavisi de saç dökülmesine karşı etkili sonuçlar veriyor.” diyerek alternatif bir tedavi yöntemini işaret ediyor. Sözlerin devam eden Vedat Aktepe; “Saç köklerinin onarılması maksadıysa uygulanan PRP tedavisi, özellikle kısa süre içerisinden büyük yarar sağlaması bakımından saç dökülmesine karşı en etkili tedaviler arasında yer alıyor.”

Bonita Hair Clinic işletmecisi Vedat Aktepe, saçta PRP tedavisinin nasıl uygulanacağına dair de bilgiler veriyor. Aktepe; “Saç dökülmelerine karşı kullanılan PRP tedavisinde bireyin kendi kanından plazma elde edilir. Elde edilen bu plazma, ardından yavaşlayan saç hücrelerine ve köklerine uygulanır. Böylelikle yavaş hücrenin tedavi edilerek tekrar saç çıkması ve hasar görmüş olan saç köklerinin onarılması hedeflenir.” sözleriyle PRP'nin uygulanma amacını belirtiyor. Vedat Aktepe; “PRP tedavisi sadece saçı dökülenler için başvurulan bir tedavi yöntemi değil. Aynı zamanda PRP'i uygulamasını seyrek ve ince telli saç yapısına sahip olanlar da tercih edebilir. Bu saç yapısındaki kişiler, PRP sayesinde daha hacimli bir saç yapısına ve görünümüne kavuşabilir.” Sözleriyle PRP tedavisinin saç dökülmesinin dışında sağlıklı saçlar kazanmak için de tercih edilebileceğini vurguluyor.

Son olarak PRP uygulamasındaki dikkat edilecek hususlara değinen Bonita Hair Clinic işletmecisi Vedat Aktepe; “PRP tedavisinden etkili bir verim alabilmek için belirli periyotlarla tedaviye devam edilmesi gerekiyor. Aksi halde PRP etkisini yitirebilir ve beklediğiniz etkiyi yaratmayabilir. Zaten bunun için klinik ve doktor tarafından, seansların ne kadar süreceğine dair bir planlama yapılır. Bununla birlikte PRP tedavisi süresince kan sulandırıcı kullanmaktan kaçınmak gerekiyor. Eğer kan sulandırıcı kullanırsanız, akan tanı durduramama gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir.” .