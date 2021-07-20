Bodrum'da turizmle birlikte mutfak da patladı

Tatilciler otellere akın etti. Mutfak sektörü pandemi kısıtlamasının ardından ise katlanarak büyümeye başladı. Turizm tesislerindeki ivme ise bu sektörde vites büyüttü

Bayram tatilinin dokuz gün olarak belirlenmesinin ardından tatil planı yapanlar da başta memleketleri olmak üzere tatil yörelerine adeta akın ettiler.Pandemiye yönelik kısıtlamalarda yaşanan gevşeme ise ulaşım sektöründen gıdaya, hizmet söktöründen turizme kadar geniş bir alanda da bir nhebze rahatlamaya kapı araladı.

Turizmde hareketlilik arttı

Perakende sektörü bilhassa bu süreçte alan kazanıp kendi kulvarında teknik altyapının temini ile birlikte gelişim gösterirken turizmciler de umutlu bir atmosferle karşı karşıya kaldılar.

Başta turizm bölgeleri olmak üzere her tür konseptte hizmet veren turistik tesislerde gerekli pandemi önlemleri alındıktan sonra hareketli bir sezonla karşı karşıya kalındı.Otellerde doluluk oranları full çekerken turistik bölgelerin mutfakları da başta Bodrum olmak üzere ayrı bir ivme kazandı

Nüfusla birlikte patladı

Pandemiyle birlikte 3'e katlanan Bodrum nüfusu, konut sektörünün yanı sıra mutfak pazarı sektörünü de olumlu yönde etkiledi. Bu süreçte yoğun göç alan başta Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Çeşme, Alaçatı, Urla olmak üzere Akdeniz ve Ege kıyılarının yükselişe geçtiğini söyleyen Bodrum Mutfak Mobilya Kurucusu Mustafa Güneri, “Hem göçlerin yaşanması hem de yazlık alınan konutların 12 ay kullanılması mutfak mobilya pazarındaki satışları yüzde 30 artırdı. Her yıl yüzde 15 büyüyen mutfak mobilya pazarı pandemi ile birlikte bu rakamı yüzde 25'e çıkardı” dedi.



Her yıl mutfak sektörü yüzde 15 büyüyor

Pandemiyle birlikte büyük şehirlerde yaşayan kesim sahil bölgelerine yerleşmek için tatil planlamasında bulundu. Neredeyse tüm sektörler bu süreçten artan oranda bir taleple karşı karşıya kaldı. Sözkonusu bölgelere göçlerin etkisiyle hareketlilik de arttı. Bodrum ve çevresindeki artan gayrimenkul satışları, yazlıkların 12 ay yaşanabilmesi için tadilata girmesi sektörün büyümesini etkileyen en önemli nedenler arasında. İnsanların mutfakta uzun süre vakit geçirmeleri mutfağı yaşam alanı olarak görmesini sağladı. Bu süreçte doğala ve sağlıklı materyallerden yapılan ürünler tercih edilmeye başlandı. Her yıl yüzde 15 büyüyen mutfak mobilya pazarı bu süreçte büyüme oranını yüzde 25'e çıkardı. Aynı zamanda sektörle ilgilenen firma sayısında da artış görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.