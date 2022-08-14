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Böcek, akrep, kene ve yılan ısırmaları arttı

Adana'da yazın kavurucu sıcakların etkili olduğu Çukurova’da böcek, akrep, kene, yılan gibi canlıların evcil hayvanları ısırması ve sokması vakaları artış gösterdi.

14 Dakika Önce
2022-08-14 22:08:04
Böcek, akrep, kene ve yılan ısırmaları arttı

Adana'da yazın kavurucu sıcakların etkili olduğu Çukurova'da böcek, akrep, kene, yılan gibi canlıların evcil hayvanları ısırması ve sokması vakaları artış gösterdi. Bu tür hayvanların temmuz sonu ve ağustos başında agresifleştiğini söyleyen veteriner hekim Mete Betin,“Isırma ve sokma vakasında evcil hayvan sahibi en geç 30 dakika ya da 1 saat içinde veteriner kliniğine gitmelidir. Yayla, sahil, odunluk ya da ormanlık alanlarda evcil hayvanlarını gezdirenler dikkatli olmalıdır. Aksi takdirde evcil hayvanlarını kaybedebilirler” dedi.

Betin, son olarak estetisyen eğitmeni Aynur Erdem'in akrep sokması şüphesiyle kliniğine getirilen kedisini zamanında müdahaleyle kurtardıklarını anlattı. 'Şaşı' adlı kedinin sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydeden Betin, zamanında müdahalenin öneminin altını çizdi.

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