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Boa yılanları avını nasıl boğuyor?

Bilim insanları, boa yılanlarının avlanma esnasında kaburgalarını hareket ettirerek kendileri nefessiz kalmadan avlarını boğduğunu tespit etti.

44 Dakika Önce
2022-03-25 16:27:45
Boa yılanları avını nasıl boğuyor?

ABD'deki Brown Üniversitesinden bilim insanları, boa yılanlarının kendileri nefessiz kalmadan avlarını nasıl boğduğunu ortaya koymak için bu türün nefes alış verişlerini inceledi.

Boa yılanlarının, güçlü kaslarıyla sıkıca sardığı avlarının nefessiz kalmasını sağlayarak öldürdüğü ancak bu avlanma tarzının kendi ciğerlerini de büyük ölçüde kısıtladığı biliniyordu.

Araştırmacılar, bu kapsamda, yılanların nefes alma düzenlerini izlemek için boaların kaburgalarının etrafına kan basıncı kelepçesi yerleştirdi.

Yılanların vücutlarının tamamını kaplayan iki akciğeri bulunurken kelepçeler vasıtasıyla basınç artırıldıkça yılanların kaburgalarını vücudunun aşağı kısımlarına itip genişleterek avlanma sırasında nefes almayı sürdürdüğü görüldü.

Araştırmacılardan Dr. John Capon, avlanma sırasında yılanın göğüs kafesinin bir kısmını kapatırken diğer kısmını açarak nefes aldığını kaydetti. Araştırmanın sonuçları Deneysel Biyoloji Dergisi'nde yayımlandı. AA .

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