Bitcoin Nedir? Bitcoin Yorum ve Bitcoin Geleceği

Ethereum ya da AVAX coin gibi önemli alternatifleri ortaya çıkmış olsa da kripto para dendiğinde akla hâlâ ilk Bitcoin (BTC) geliyor.

2009'da ortaya çıkan Bitcoin, ilk kripto para ve blok zincir olmasının yanı sıra piyasaya yön vermeye devam ediyor. Bugün piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi de halen Bitcoin. Bitcoin'in ardından ise Ethereum geliyor. Peki Bitcoin nedir? BTC coin satın almaya değer mi?

Bitcoin nedir?

Bitcoin, merkeziyetsiz bir blok zincirdir. Bu blok zincirin kripto para birimi de bitcoin ya da kısaca BTC coin olarak anılır. Bitcoin merkeziyetsizliği, ağdaki hiçbir işlemin hükümetler ya da bankalar gibi üçüncü taraflarca kontrol edilemeyeceği ve sonradan değiştirilemeyeceği anlamına gelir. Yani bitcoin transferi doğrudan iki taraf arasında gerçekleşir.

Bitcoin nasıl çalışır?

Blok zincir ağları çeşitli konsensüs mekanizmalarıyla çalışırlar. Bitcoin, Proof-of-Work konsensüs mekanizmasını kullanılır. Bu mekanizmada ağdaki işlemler, madenciler adı verilen düğümler, yani bilgisayarlarının hesaplama gücünü ağa adayan kişiler tarafından doğrulanır. Bir işlemi doğrulayıp ağa yeni bir veri bloğu olarak ekleyen madenci, belirli miktarda bitcoin ile ödüllendirilir. Böylece yeni bitcoin üretilmiş olur.

Bitcoin arzı 21 milyon ile sınırlandırılmıştır. Madencilik ödülleri ise üretilen her 210 bin blokta bir yarı yarıya azaltılır. Şu anda Bitcoin madencilik ödülü 6,5 BTC'dir.

Bitcoin satın almak mantıklı mı?

Bitcoin, sadece ilk kripto para birimi değil; aynı zamanda en değerli ve piyasa değeri en büyük kripto para birimidir. 2009'dan beri piyasada olan bitcoin, her türlü piyasa koşuluna dayanabileceğini kanıtlamış ve uzun vadede değerini hep artırmıştır. Bitcoin ile ilgili en temel endişe, Bitcoin madenciliği faaliyetinin yüksek enerji tüketimidir. Durumun farkında olan Bitcoin madencileri bir süredir alternatif enerji kaynaklarına yönelmektedir.

Bitcoin bugün birçok uzman tarafından güvenilir ve kazançlı bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir. Birçok şirket müşterilerinin Bitcoin ile ödeme yapmasına izin vermektedir. Orta Amerika ülkesi El Salvador ise Bitcoin'i yasal para birimi olarak tanımıştır. Bütün bu gerçekleri göz önünde bulundurursak, Bitcoin satın almak çok kazançlı olabilir.

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