Bitcoin almak istiyorum! Nasıl alınır güncel 2022

Günümüz dünyasında artık heryerde bitcoin ve diğer alt coinleri duymaktayız.

Haberlerde, outdoor reklamlarında radyolarda birçok bitcoin borsasının reklamına rastlıyoruz. Bu sayfadaysanız muhtemelen bitcoin almak istiyorum diye aklınızdan geçirdiğinizi duyar gibiyim. Bu sayfada sizlere nasıl bitcoin alınır ve güvenilir bitcoin siteleri hakkında detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Yazının sonuna kadar okursanız, sizler için faydalı olacağını düşündüğüm bilgileri de vereceğim.

Peki bitcoini nasıl alacağız. Bitcoin almak için öncelikle bir borsa hesabınızın olması gerekiyor. Son zamanlarda olan bazı dolandırıcılık olaylarından dolayı, doğru borsayı seçmek en önemli konudur. Aslında doğru borsayı seçmek için dünyanın en güvenilir borsalarına güvenmek en mantıklı çözüm olacaktır. Türk ana merkezli borsalarda denetlemenin başlamasıyla güvenilir diyebiliriz. En güvenilir borsalara https://buldumz.com/bitcoin-siteleri/ adresinden ulaşabilirsiniz. Burada hem Türk, hem de yabancı borsaların detaylı bir şekilde anlatıldığını göreceksiniz. Buradan en doğru borsayı seçtikten sonra bu borsaya kimliğinizi göndermeniz gerekecek. Bazı borsalar hesabı onaylamak için sizden resim de istemektedir. Bunlar gözünüzü korkutmasın çünkü sistemleri çok kolay ve güvenilir olduğu için sorun olmayacaktır. Bitcoin hesabımızı oluşturduk şimdi ne yapacağız.

Dünyanın en büyük borsası olan Binance'den hesap açtığınızı düşünelim. Öncelikle Binance Global'den hesabımızı oluşturuyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü karşınıza gelecek.

Burası bitcoin ve diğer altcoinleri takip edebileceğimiz ilk ekran. Yukardaki ekran resmine göre yazacak olursam:Piyasalar bölümünden bütün coinlerin grafiklerini görebilirsiniz. Alım satım bölümünden ise coinleri satın alabilirsiniz. Cüzdan bölümünden ise hangi coine ne kadar sahip olduğunuzu görebilirsiniz. Burası Binance Globalin sayfası buraya Türk bankalarından para göndermek için Binance TR hesabına geçiş yapmanız gerekiyor. Bunu da çok kolay bir şekilde aynı kullanıcı adı ve şifre ile yapabilirsiniz. Sadece bitcoin ve az sayıda alt coin almak istiyorsanız Binance TR'yi kullanabilirsiniz ama ne yazık ki burada bütün coinler bulunmuyor. Binance TR'de bulunmayan bir coini satın almak istiyorsanız Binance TR'den Global'e paranızı göndermeniz gerekecek.

Bunun için Binance TR uygulamasını da indiriyoruz. İndirdikten sonra binance global hesabıyla giriş yapıyoruz. Aynı Global'e benzeyen aşağıdaki gibi bir arayüz karşımıza çıkıyor. Buradan sağ alttaki cüzdanı seçip Yatırma seçeneğine basıyoruz.

Yatırma seçeneğine bastıktan sonra Türk Lirası yatıracağımız için TRY'yi seçiyoruz. Burada Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank a havale seçenekleri diğer bütün bankalardan da EFT seçenekleri ile para yatırabilirsiniz. Paranızı yatırdıktan sonra buradaki coinlerden farklı coin alacaksanız Transfer bölümünden hızlı bir şekilde Binance Global'e gönderebilirsiniz. Türk Lirasını yatırdıktan sonra Cüzdan bölümünüzde TRY miktarınız gözükecektir. Al-Sat bölümünden istediğiniz coini alabiliyorsunuz. Bunun için aşağıdaki resmi inceleyelim.

Burada Limit emri olarak direk gelen yeri Piyasa Emri olarak seçiyoruz. Piyasa emri o anki en uygun fiyattan satın almaya yarıyor. Piyasa emrini seçip aşağıdan Türk liranızın yüzde kaçıyla almak istediğinizi seçebilirsiniz veya tam olarak ne kadar almak istediğinizi yazı olarak girebilirsiniz. Daha sonra Cüzdan bölümünden de coinlerinizi kontrol edebilirsiniz. Daha önce bahsettiğim gibi Global'e göndererek de istediğiniz işlemi oradan da yapabilirsiniz.

Bitcoin almak istiyorum diyen arkadaşlara umarım yardımcı olmuştur. Bu yazıyı bitcoin satın almak isteyen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.