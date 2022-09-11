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TIMETURK / YAŞAM / Bisiklet canavarları bariyer söktü

Bisiklet canavarları bariyer söktü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bisiklet yolundaki bariyerler işletmeciler tarafından kırıldığı iddia edildi.

2 Gün Önce
2022-09-11 18:44:46
Bisiklet canavarları bariyer söktü

Geçtiğimiz aylarda İBB tarafından Florya caddesine güzel bir bisiklet yolu yapıldı. Yapılan bisiklet yolunu korumak için ise kenarlarına sert plastik alaşımdan bir bariyer eklendi. Aradan bir hafta geçmeden cadde üzerindeki işletmeler tarafından araç parkına engel oluyor bahanesi ile kırıldığı iddia edildi.

Bisiklet severlerin güvenliği için hizmte açılan bisiklet yolundaki bariyerler kırıldıkdan sonra araçlarını park edip işletmelerde nargile keyfi yapıldığı iddia ediliyor.

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Bisiklet yolunun ilk hali

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Bisiklet yolunun son hali. Araba park etme uğruna bisiklet yolundaki bariyerleri çıkarttılar.

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