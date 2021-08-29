Birsu Raca Arıkan kimdir? Nasıl influencer oldu?

İnfluencer Birsu Raca Arıkan kimdir? Nerelidir? Detayları haberimizde...

Birsu Raca Arkan 29 Ekim 1991 yılında Bursa'da doğmuştur. 2 buçuk yaşında Emir adında bir oğlu olan Birsu Raca Arıkan'ın asıl mesleği ise avukatlıktır. Son zamanlarda yıldızı instagram adlı sosyal medya platformunda parlayan Arıkan'ın 132 bin takipçi sayısı olan bir instagram hesabı bulunuyor. Asıl mesleğinin avukatlık olmasının yanı sıra bir süredir influencerlık yapan başarılı sosyal medya fenomeni bu işi çok sevdiğini belirtiyor. Avukatlık kadar sosyal medya işinde de başarılı olan ve takipçileri tarafından çok sevilen Birsu Raca Arıkan, bu iki meslek dışında severek yapmaya devam ettiği işin annelik olduğunu belirtiyor. “Bu hayatta en mutlu taşıdığım sıfat, annelik.” diyen başarılı influencer oğlu Emir'in sakin bir çocuk olduğunu ve kendisine benzediğini anlatıyor.

İnfluencer olma süresine nasıl başladığını ve neler yaparak devam ettiğini anlatan Birsu Raca Arıkan oğlu Emir'in doğumundan sonra bu işe başladığını belirtiyor. Birsu Raca Arıkan, “Emir doğmadan önce kendi hukuk büromu açtım. Ama normal bir hamilelik dönemi yaşamadığım için Emir'i bir saniye bile yalız bırakamıyordum. Ben de bu sebep ile avukatlık mesleğime ara vermek zorunda kaldım. Bir anda tüm hayatımı annelik üzerine değiştirmiş oldum. Daha sonra sosyal medyada bir topluluk olan ‘Zinde Anneler' adlı bir gruba katıldım. Bu grup benden bir gün içerisinde Emir ile neler yapıyoruz, neler yiyoruz, neler içiyoruz ve nasıl oynuyoruz gibi bir günümüzü içeren bir video istediler. Ben de bu videoyu çekip gönderdim ve paylaşıldı. Bu video tahminim üzerinde bir ilgi ve alaka gördü. Herkes tarafından çok beğenildi.” Diyerek ilk adımı nasıl attığını bizlerle paylaştı.

Takipçi sayısının hızla artması ve çevresinden gelen olumlu yanıtları da hesaba katan Birsu Raca Arıkan, sözlerine “Bu videodan sonra çevremdekiler neden böyle bir iş yapmıyorsun hem çevrendeki annelere de yardımcı oluşun diyerek beni cesaretlendirdiler ve böylelikle ben de hızlıca bir giriş yapmış oldum. Bu süreç içerisinde Emir'e yaptığım ek gıdaları, aldığımız oyuncakları ve memnun kaldığım diğer tüm her şeyi hesabımdan paylaşarak devam ettim. Takipçi sayım 10 bine ulaştığında ise bir online mağaza ile anlaşma yaparak kullandığım ürünlerin linkini verdim ve şu an arkamda 132 bin kişiye hitap edecek kadar bir kitlem var.” diyerek devam etti. İnfluencer olarak başarılı bir şekilde yoluna devam eden Birsu Raca Arıkan paylaştığı gönderiler, postları ve vlogları ile genç annelere örnek oluyor ve onlara yardımcı oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.