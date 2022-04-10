Biran Damla Yılmaz ve Çağrı Telkıvıran ayrıldı mı? Çağrı Telkıvıran Aslı Bekiroğlu'na mı döndü?

Biran Damla Yılmaz ve Çağrı Telkıvıran ayrıldı mı? Aslı Bekiroğlu ile ilişkisinin hemen ardından Çağrı Telkıvıran, Biran Damla Yılmaz ile görüntülenmişti. Ayrıldığı iddia edilen çift için gündemde farklı konuşmalar yer alıyor. Çağrı Telkıvıran Aslı Bekiroğlu'na mı döndü? İşte detaylar...

Aslı Bekiroğlu ile ilişkisinin hemen ardından Çağrı Telkıvıran, Biran Damla Yılmaz ile görüntülenmişti. Ayrıldığı iddia edilen çift için gündemde farklı konuşmalar yer alıyor. Çağrı Telkıvıran Aslı Bekiroğlu'na mı döndü? İşte detaylar...

Biran Damla Yılmaz ve Çağrı Telkıvıran ayrıldı mı?

Aslı Bekiroğlu'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Biran Damla Yılmaz ile yeni bir ilişkiye yelken açan Çağrı Telkıvıran yine mutlu olamadı. Yılmaz ile Telkıvıran'ın, yaklaşık bir buçuk ay süren birlikteliklerinin ardından ayrıldıkları ortaya çıktı.

Biran Damla Yılmaz ve Çağrı Telkıvıran, sosyal medya hesaplarından, birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Çift, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Çağrı Telkıvıran Aslı Bekiroğlu'na mı döndü?

Çağrı Telkıvıran ve Aslı Bekiroğlu'nun ayrılıkları henüz kesinleşmemişken, Biran Damla Yılmaz ile görüntülerinin ortaya çıkması kafaları karıştırmıştı.

Bekiroğlu; "Biz bir ay önce ayrılmıştık. Ayrılığımız bilinmediği için de öyle düşünüldü. Tatlı tatlı, severek ayrıldık." açıklamasında bulundu.