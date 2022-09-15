Biran Damla Yılmaz Kimdir, Nerelidir? Biran Damla Yılmaz Yer Aldığı Dizi Ve Filmler
Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz yer aldığı diziler neler? Yasak Elma Kumru gerçek adı ne? Yasak Elma dizisinde sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile büyük bir ilgi gören Biran Damla Yılmaz hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-15 18:10:48
Biran Damla Yılmaz Kimdir?
Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yılmaz oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan, konservatuvarda okudu. Daha sonra genç oyuncu 2014 yılında yayınlanan Çılgın Dershane 4: Ada filmi oyuncu kadrosunda yer aldı. Biran Damla Yılmaz 2019 yılında büyük bir ilgi gören sinema filmlerinden Mucize 2: Aşk filmiyle sinema kariyerinde ilk başrolünü oynadı. Genç oyuncu ardından, Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizilerinde de başrol oyuncusu olarak yer aldı. Şimdilerde ise FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde "Kumru Yıldırım" rolü ile seyirciden tam not aldı.
Biran Damla Yılmaz Yer Aldığı Dizi Ve Filmler
Televizyon;
|
Yıl
|
Yapım
|
Rol
|
Kanal
|
Notlar
|
2013-2014
|
Muhteşem Yüzyıl
|
Cariye
|
Star TV
|
Yardımcı oyuncu
|
2014
|
Yasak
|
Esma
|
atv
|
|
2015
|
Beyaz Yalan
|
Nesrin
|
Show TV
|
|
2015-2018
|
Kırgın Çiçekler
|
Eylül Acar
|
atv
|
Başrol oyuncusu
|
2019
|
Canevim
|
Ceylan Haksever
|
|
|
2020-2021
|
Baraj
|
Nehir Aksu
|
FOX
|
|
2021-günümüz
|
Yasak Elma
|
Kumru Yıldırım
|
|
|
2022
|
Maske Kimsin Sen?
|
Ayna
|
Yarışmacı
|
Sinema;
|
Yıl
|
Yapım
|
Rol
|
Notlar
|
2014
|
Çılgın Dersane 4: Ada
|
Deniz
|
Başrol oyuncusu
|
2019
|
Mucize 2: Aşk
|
Mizgin
|
|
Yakında
|
Prestij Meselesi
|
|
İnternet;
|
Yıl
|
Yapım
|
Rol
|
Platform
|
TBA-
|
Siyaha Bulaşan Kadınlar
|
Başrol
|
Disney+
Reklam;
|
Yıl
|
Şirket/Ürün
|
2016
|
Fotocum
|
2017
|
Çiçek Sepeti
Ödüller
|
Yıl
|
Ödül
|
Kategori
|
Proje
|
Sonuç
|
2020
|
6. Türkiye Gençlik Ödülleri
|
En İyi Kadın Sinema Filmi Oyuncusu
|
Mucize 2: Aşk
|
Kazandı
|
3. Uluslararası İzmir Film Festivali
|
En İyi Film Oyuncusu
|
Kazandı
|
|
|
2021
|
5. Türkiye Altın Marka Ödülleri
|
Yılın Kadın Televizyon Oyuncusu
|
Yasak Elma
|
Kazandı
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