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Biran Damla Yılmaz Kimdir, Nerelidir? Biran Damla Yılmaz Yer Aldığı Dizi Ve Filmler

Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz yer aldığı diziler neler? Yasak Elma Kumru gerçek adı ne? Yasak Elma dizisinde sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile büyük bir ilgi gören Biran Damla Yılmaz hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

7 Saat Önce
2022-09-15 18:10:48
Biran Damla Yılmaz Kimdir, Nerelidir? Biran Damla Yılmaz Yer Aldığı Dizi Ve Filmler

Biran Damla Yılmaz Kimdir?

Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yılmaz oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan, konservatuvarda okudu. Daha sonra genç oyuncu 2014 yılında yayınlanan Çılgın Dershane 4: Ada filmi oyuncu kadrosunda yer aldı. Biran Damla Yılmaz 2019 yılında büyük bir ilgi gören sinema filmlerinden Mucize 2: Aşk filmiyle sinema kariyerinde ilk başrolünü oynadı. Genç oyuncu ardından, Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizilerinde de başrol oyuncusu olarak yer aldı. Şimdilerde ise FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde "Kumru Yıldırım" rolü ile seyirciden tam not aldı.

Biran Damla Yılmaz Yer Aldığı Dizi Ve Filmler

Televizyon;

Yıl

Yapım

Rol

Kanal

Notlar

2013-2014

Muhteşem Yüzyıl

Cariye

Star TV

Yardımcı oyuncu

2014

Yasak

Esma

atv

2015

Beyaz Yalan

Nesrin

Show TV

2015-2018

Kırgın Çiçekler

Eylül Acar

atv

Başrol oyuncusu

2019

Canevim

Ceylan Haksever

2020-2021

Baraj

Nehir Aksu

FOX

2021-günümüz

Yasak Elma

Kumru Yıldırım

2022

Maske Kimsin Sen?

Ayna

Yarışmacı

Sinema;

Yıl

Yapım

Rol

Notlar

2014

Çılgın Dersane 4: Ada

Deniz

Başrol oyuncusu

2019

Mucize 2: Aşk

Mizgin

Yakında

Prestij Meselesi

İnternet;

Yıl

Yapım

Rol

Platform

TBA-

Siyaha Bulaşan Kadınlar

Başrol

Disney+

Reklam;

Yıl

Şirket/Ürün

2016

Fotocum

2017

Çiçek Sepeti

Ödüller

Yıl

Ödül

Kategori

Proje

Sonuç

2020

6. Türkiye Gençlik Ödülleri

En İyi Kadın Sinema Filmi Oyuncusu

Mucize 2: Aşk

Kazandı

3. Uluslararası İzmir Film Festivali

En İyi Film Oyuncusu

Kazandı

2021

5. Türkiye Altın Marka Ödülleri

Yılın Kadın Televizyon Oyuncusu

Yasak Elma

Kazandı

.

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