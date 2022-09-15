Biran Damla Yılmaz Kimdir, Nerelidir? Biran Damla Yılmaz Yer Aldığı Dizi Ve Filmler

Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz yer aldığı diziler neler? Yasak Elma Kumru gerçek adı ne? Yasak Elma dizisinde sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile büyük bir ilgi gören Biran Damla Yılmaz hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…