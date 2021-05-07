Bir yiyen başka yerde yiyemiyor

Bazı yöresel tatlar vardır ki o tada sadece yediğiniz yerde rastlayabilirsiniz....

Türkiye'nin hemen her il ve ilçesinde birbirinden farklı tatlar sofralara yansır. Ege ve Akdeniz'in zeytinyağı ve sebze ağırlıklı menülerinin yanısıra İç ve Orta Anadolu'nun çorba ve hamur işleri görülmeye değer. Güneydoğu bölgesinin acı ile çeşitlenen salata ve etli yemekleri ise tarif edilemez bir tada sahiptir.

Öyle yemek türleri vardır ki başka bir yörede o tatları bulmanız imkansızdır.

İşte o tatlardan belli başlıcaları ve yapılış metodları:

Çarşamba Kıvratması

Çarşamba Kıvırtması İçin Gerekli Malzemeler:1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı su 1 çay kaşığı karbonat

3 adet yumurta 1/2 kg nişasta 1/2 paket margarin 1 kg çekilmiş fındık

1/2 kg toz şeker 1 kg buğday unu...

Buğday ununa, yoğurt, su, yumurta, sıvı yağ ve 1 çay kaşığı karbonat katılarak kulak memesi kıvamına getirilir. Yumurta büyüklüğünde olacak şekilde bezeler yapılarak bir tepsiye konularak dinlendirilir. Yarım kilo şeker ile fındık içi birbirine karıştırılır. Dinlenen hamur nişastasıyla birlikte oklava yardımıyla açılır. Açılan yufkanın üzerine fındık içi yeteri miktarda serpilerek oklava ile rulo haline getirilir ve sıkıştırılarak yağlanmış tepsiye dizilir. Daha sonra yarım paket eritilen margarin tepsiye dizilen ruloların üzerine fırça ile sürülerek üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.

Batman Kuru Dolma

10 adet patlıcan kurusu 10 adet biber kurusu (Varsa kuru kabak, asma yaprağı) yarım kg. pirinç 1 demet maydanoz (İnce kıyılmış) 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası yarım kg. yağlı kuzu kuşbaşı (sotelenmiş)

Tuz, karabiber, yenibahar 1 baş kuru soğan. (sotelenmiş) Sumak suyu (1 çay bardağı sumak, 2 çay bardağı ılık suya konup bekletilir. Suyu kullanılır.)...

Dolmalık kurular haşlanıp biraz yumuşatılır. Pirinç ve sotelenmiş et yıkanır. Süzülüp üstüne tuz, yağ, salça, maydanoz, soğan, baharatlar ve sumak suyunun yarısı ilave edilip karıştırılır. Dolmalar doldurulup tencereye dizilir. Üstüne kalan sumak suyu ve su ilavesi yapılır. Kaynamaya başladıktan sonra ½ saat pişirilip söndürülür. Sıcak servis yapılır.

Bolu Kızılcık Tarhanası

1 kase kızılcık tarhanası, su, 1 diş sarımsak, tuz tereyağı...

Taze kızılcıklar yıkanır, bekletilerek yumuşaması sağlanır. Yumuşayınca ezilerek süzgeçten geçirilir. Marmelat gibi koyu kıvama gelince unla karıştırılarak hamur yapılır ve hamur küçük parçalara ayrılır. Güneş almayan ortamda altı üstü biraz kurutularak ezilir ve ufalanması sağlanır. Bez torbalara konularak çorba yapılacağı zaman tüm malzemeler kaynayana dek karıştırılarak pişirilir.

Kilis Tava

1 kg orta yağlı kıyma 200 gr Kuru soğan 3 Domates 150 gr Yeşil veya kırmızı biber

1 Çay kaşığı karabiber 1 Çay kaşığı kırmızı biber 1 Tatlı kaşığı tuz...

Bir Soğan ve dört kırmızı biber yıkanır, robot veya zırh ile ince olarak kıyılır. Zırhta çekilmiş kıymanın içerisinde tuz, karabiber, soğan, biber konur. Elle özleşene kadar yoğrulur. (Et evlerde bir kez makinada çekilerek kullanılabilir) Orta büyüklükte bir tepsiye ıslak el yardımı ile yarım santim kalınlığında yayılır. Tepsinin kenarına dört parçaya bölünmüş domatesler ve soğan yerleştirilir. Üzerine taze kırmızı veya yeşil biber eklenir. Havuç dilimi olarak 8 parçaya bölünür. Pide fırınında 8-10 dakika veya evde 250 derece fırında pembeleşinceye kadar pişirilir.

Bayburt Lor Dolması

1 kg evelik (pazı) otu (yıkanmış ve ayıklanmış) 200 gr pilavlık bulgur

500 ml kaynar su 1 kg Lor peyniri 200 gr yemeklik doğranmış kuru soğan

200 gr kaymak 50 gr tereyağı 10 gr tuz...

Evelik yaprakları yumuşaması için kaynar suda bir taşım haşlanır. 10 gr tereyağı ile soğanlar kavrulur, üzerine bulgur ve tuz eklenir, 350 ml su eklenerek suyunu çekinceye kadar kısık ateşte haşlanır. Lor bir kaba alınarak içerisine süt kaymağı ve haşlanmış bulgur karışımı eklenerek harmanlanır. Bu karışım sıkılarak yaprağa sarılır. Yağlanmış tepsiye düzgün bir şekilde dizilir üzerine 150 ml su ilave edilerek 180°C sıcaklıktaki fırında pişirilir. Servis yaparken üzerine kalan tereyağı eritilerek dökülür.

Adapazarı Dartılı Keşkek

Aşurelik buğday, tavuk, tereyağı, kırmızıbiber, karabiber, tuz..

Keşkek kılçıklı sivri beyaz (döğme-dövülerek kabuğu çıkarılmış buğday-/aşurelik) buğdaydan yapılır. Keşkek yapılmadan bir gün önce buğday akşamdan yıkanarak ıslanır ve biraz kabarması sağlanır. Ertesi gün ise, hazırlanan tavuk iyice yumuşayıncaya yaklaşık 1,5 saat kadar suda haşlanır. Tavuk haşlandıktan sonra bir kepçeyle tencereden alınır. Diğer tarafta akşamdan hazırlanan buğday tavuk suyuna atılır, 1-2 kez tahta bir kaşıkla çevrilerek ocakta kaynatılır. Suyu az ise üzerini 1 parmak örtecek kadar su ilave edilir ve yeterince tuz konur. Ilınmış olan tavuk kemiklerinden ayıklanır, ince ince didiklenir ve küçük parçalar halinde, kaynatılan buğdayın içine katılır. Kaynatılan malzeme tahta kaşıkla ezilerek buğdayla etin birbirine yedirilmesi sağlanır. Koyulaştığı zaman servis tabağına alınır. Diğer tarafta bir tavanın içinde tereyağı kavrulur. İçine hazırlanan dartı, kırmızı ve kara biber konur. Hazırlanan keşkeğin içine üzerine dökülerek sunulur.

Amasya Tırtıl Baklava

1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta 1 tatlı kaşığı yoğurt Alabildiği kadar un

2 su bardağı ceviz 250 gr. tuzsuz tereyağı Açmak için: 1.5 su bardağı buğday nişastası

Yarım su bardağı un karıştırılır. Şurubu için: 1 kg. toz şeker 4 su bardağı su 1 tatlı kaşığı limon suyu...

Malzemeler geniş bir kap içerisinde iyice karıştırılır. Un ilave edilerek kulak memesi yumuşaklığında hamur yapılır. Ceviz büyüklüğünde bezeler ayrılır. 1,5-2 saat üzerine nemli bez örtülerek dinlendirilir. Hamur büyüyebildiği kadar nişastalı unla açılır. Hamurun biri açılıncaya kadar diğeri kurumaya bırakılır. Kuruyanın üzerine ceviz verilir oklavanın üzerine rulo yapılır oklavanın iki ucunda ortaya doğru hamur büzüştürülür. Oklava çıkarılır. Şekli bozulmadan tepsiye dizilir. 1 gün kurutulur. Kızartılacağı zaman eşit aralıklarla kesilir. Kızdırılmış yağ üzerlerine dökülerek pembe-beyaz kızartılır. Şurup ve hamur soğukken ıslatılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.