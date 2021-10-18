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TIMETURK / YAŞAM / Bir kentte daha ıspanak paniği! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Bir kentte daha ıspanak paniği! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan 'güzelavrat' otu olarak bilinen 'atropa belladonna' nedeniyle zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

6 Saat Önce
2021-10-18 15:15:53
Bir kentte daha ıspanak paniği! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Bulanık görme şikayetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 2 kişinin "güzelavrat" otundan zehirlendiği belirlendi.

Şikayetleri öncesi ıspanak yedikleri öğrenilen 2 kişi, tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Köksal Hamzaoğlu, bölgede ıspanaktan dolayı birkaç gündür başka vakalar da olduğunu söyledi.

Giresun'da da benzer vakalar olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Ispanak içerisinde ıspanağa çok benzeyen, halk arasında 'güzelavrat' otu diye bildiğimiz bir yiyecek var. O yiyecek, karıştığı zaman atropin dediğimiz bir zehirlenme türüne benzer birtakım belirtiler verebilmektedir." dedi.

Hamzaoğlu, zehirlenme şikayeti üzerine hastaneye gelen vatandaşların görme şikayeti yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"2 hastamızın bize müracaatlarıyla vakaları tespit etmiş olduk. Kontrol altındalar, acil servisimizde müdahale edildi. Biz bu ıspanağın menşeini, nereden geldiğini, ilimizde nerelere dağıtıldığını anlamaya, bulmaya çalışıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz, ıspanağın dağıtıldığı ve satıldığı yerleri araştırıyoruz."

Daha fazla kişinin zehirlenmemesi için çalışmalar yaptıklarını da aktaran Hamzaoğlu, "En azından biz araştırmalarımızı yapana kadar vatandaşlarımızın da bir müddet market ve bakkallardan ıspanak almamalarını istiyoruz. Araştırmalarımız neticelenince vatandaşlarımızla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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