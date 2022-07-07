Bir gençlik medya kurucusu Kemal Taha Akgül kimdir?

Başarılı iş insanı Kemal Taha Akgül, Ankara doğumludur fakat aslen Kahramanmaraşlıdır.

İLK HEDEFİMİZ TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI KATLAMAK

Kemal Taha Akgül ailesinin dördüncü çocuğudur. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri eğitimi alan Kemal Taha Akgül, şu anda kamu yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Aile şirketleri Sırma Metal Alüminyum firmasında idari ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olan Akgül, 2021 yılı Ocak ayında Bir gençlik medya danışmanlık reklam ajansını kurdu ve şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ OLAN GENÇ YAŞTA ÇALIŞMAK

Daha önce düzenlediği lansman ile birlikte yurtdışında büyük hizmetler vermeyi hedefleyen Akgül, yoğun çalışma ve eğitim mesaisinin arasında kendi kurduğu şirketi ile kreatif çözümler sunuyor. Kemal Taha Akgül, genç yaşta çalışmanın çok önemli olduğunu söyledi. Akgül, şöyle devam etti: ‘'Bu yaşlarda çalışmayacağız da ne zaman çalışacağız sorusu gerçekten çok önemli. Maddi durumunuz nasıl olursa olsun önemli olan gençken çok çalışmak. Ülkemizi en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışmalı, üretmeliyiz. Ticaret yapıyorsak sadece tek bir alanda kalmamalıyız. Sanatla da uğraşmalı, yeni projeler üretmeli ve ülkemize faydalı gençler olmalıyız. Biz çalıştığımız her alanda Türkiye'nin başarısını katlamayı ilk hedefimiz yaptık. Bu yüzden ticarette başarıya ulaşmak ve yenilikçi teknolojiyi görmek için Dubai, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Almanya, Fransa ve birçok farklı ülkeleri ziyaret ettik. Ülkemizi çok seviyoruz en iyi yerlerde temsil etmek için çok çalışacağız.''

Kemal Taha Akgül, Genç MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesidir. Akgül, başarılı iş hayatı dışında sanatın birçok alanıyla da ilgileniyor. Hobi olarak kendi yazdığı ve beğendiği şiirler dijital müzik marketlerde yayınlanmakta ve seslendirmektedir.

Kemal Taha Akgül 2013 yılından bu yana üniversite, İlçe ve il teşkilatlarında görev yaptıktan sonra halen Ak Parti Genel Merkez gençlik kolları sivil toplum ve halkla ilişkiler biriminde genel koordinatörlük görevini yapmaktadır.

Hobi olarak At biniciliği yapan Akgül, yüzme, tenis, kayak, voleybol ve masa tenisi gibi sporlarla da ilgilenmektedir.