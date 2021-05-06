Bir buz felaketinin milyonlarca insanı etkilemesi bekleniyor

Uluslararası bir bilim insanı ekimi, dünyanın dört bir yanındaki buzulların daha hızlı eridiğini ve bunun 15 yıl öncesine göre yılda % 31 kar ve buz kaybına neden olduğunu buldu. Uzmanlar, buzulların küçülmesinin, kendilerine su kaynağı olarak bağımlı olan milyonlarca insan için bir felaket olabileceğini dikkat çekti.

Uluslararası bir bilim insanı ekimi, dünyanın dört bir yanındaki buzulların daha hızlı eridiğini ve bunun 15 yıl öncesine göre yılda % 31 kar ve buz kaybına neden olduğunu buldu.

Dünyadaki her buzulun kapsamlı bir incelemesi, yıkıcı bir eğilimi ortaya koyuyor

Nature dergisinde yayınlanan bir makalede, bu bilim adamları nedeni fosil yakıtların yakılmasının neden olduğu iklim değişikliğine bağladılar.

Araştırmacılar uydu verilerini analiz etti ve 220.000 dağ buzulunun 2015'ten bu yana yılda 298 milyar tondan fazla kar ve buz kaybettiğini hesapladı.

Bu su hacminin 7,2 metre su yüksekliği ile İsviçre'yi kaplamaya yeterli olduğu görüldü. Aynı zamanda, erime oranı 2000-2004 arasındaki döneme göre 2015'ten 2019'a yıllık 71 milyar ton artarken, küresel buz örtüsü kayıplarının yarısı Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da meydana geldi.

Bilim adamları, Columbia Buzulu yılda yaklaşık 35 metre geri çekilirken, Alaska bölgesinde (Amerika'da) buzun erime oranının dünyadaki en yüksek oranlardan biri olduğunu gördüler. Ancak, nispeten istikrarlı olduğu düşünülen Tibet'te bile buzullar dünyanın her yerinde eriyor. Yalnızca İzlanda ve İskandinavya'da, artan yağış miktarı nedeniyle kütlesi artan birçok buzul vardır.

Uzmanlar, buzulların küçülmesinin, kendilerine su kaynağı olarak bağımlı olan milyonlarca insan için bir felaket olabileceğini ve bu buzulların hızlı erimesinin, örneğin Hindistan'daki buzullarda ölümcül yıkımlara neden olabileceğini tahmin ediyor.

Kaynak: Arabic.rt.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.