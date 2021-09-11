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Bingöl'de otobüs şoförü baygınlık geçiren genç kızı hastaneye yetiştirdi
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TIMETURK / YAŞAM / Bingöl'de otobüs şoförü baygınlık geçiren genç kızı hastaneye yetiştirdi

Bingöl'de otobüs şoförü baygınlık geçiren genç kızı hastaneye yetiştirdi

Bingöl'de özel halk otobüsünde baygınlık geçiren genç kız, şoför tarafından hastaneye götürüldü. Şoförün genç kızı hastaneye yetiştirmek için verdiği mücadele kameraya yansıdı.

2 Saat Önce
2021-09-11 10:50:49
Bingöl'de otobüs şoförü baygınlık geçiren genç kızı hastaneye yetiştirdi

Mehmet Avar yönetimindeki özel halk otobüsü Kültür Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında beklediği sırada yolculardan bir genç kız baygınlık geçirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine sürücü Avar, güzergahını değiştirerek hızlı şekilde 17 yaşındaki yolcuyu Bingöl Devlet Hastanesine götürdü.

Şoförün genç kızı hastaneye yetiştirmek için verdiği mücadele kameraya yansıdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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