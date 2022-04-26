Binance referans kodu GZEACBYC ile Binance'e yeni kayıt olan kullanıcılar en yüksek komisyon indirimi elde etmektedir.

Referans kodu ile Binance borsasına üye olduğunuzda spot, vadeli işlemler ve madencilik alanlarında daha az komisyon ücreti ödeme imkanına sahip olursunuz. %25 BNB komisyon indirimi kullanmak için yazımızın devamındaki işlemleri uygulayabilirsiniz.

Binance Referans Kodu Nedir?

Binance referans kodu, borsa üzerinde yaptığınız her işlemde %25 daha az komisyon ödemenize olanak sağlayan koddur. Tüm kripto para borsaları yaptığınız her alım ve satımda sizden belirli oranlarda komisyon almaktadır. Binance'i değerli kılan da en az komisyon alan borsa olmasıdır. Binance'ekayıt olan standart kullanıcılar için komisyon oranı %0.01'dir. Yani 1000 USDT değerinde işlem yaptığınızda Binance sizden 1 USDT değerinde komisyon keser. Diğer borsalarda bu oran beş katına kadar çıkmaktadır.

Binance referans kodu: GZEACBYC

Binance referans linki: https://accounts.binance.com/tr/register?ref=GZEACBYC

Mobil uygulama üzerinden kayıt olan kullanıcılar yukarıdaki sekiz haneli referans kodunu girerek komisyon indirimi elde edebilir. Dilerseniz de Binance referans bağlantısına tıklayarak referans kodunu otomatik olarak tanımlayın.

Binance Kayıt Oluşturma ve Referans Kodunu Aktif Etme Adımları

Binance.com sitesine gidin veya Binance mobil uygulamasını açın. Ülke seçimi kısmına Türkiye veya yaşadığınız ülkeyi seçerek kişisel hesap oluşturun butonuna basın. E-posta adresi ve şifrenizi girin ardından referans kimliği alanına GZEACBYC kodunu girerek ileri butonuna tıklayın. (Bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun.) E-posta adresinize gelen doğrulama kodunu girin. Binance kayıt işlemini gerçekleştirdiniz. Binance referans kodunu aktif etmek ve Binance kayıt bonuslarını kazanmak için KYC olarak da bilinen kimlik doğrulama işlemlerini yapın.

Profilinizde yer alan pano bölümünden "Alım satım yaparken %25 BNB indirim keyfini çıkarın." yazısının sağındaki düğmeye basarak komisyon indirimini aktif edebilirsiniz. %25 BNB indirimini aktifleştirdikten sonra komisyon indiriminden faydalanmak için spot veya vadeli işlemler hesabınızda mutlaka küçük miktarlarda BNB coin bulundurmanız gerekmektedir.

Binance Kimlik Doğrulama (KYC) İşlemi Nasıl Yapılır?

Binance'te güvenliğiniz için kimlik doğrulama işlemi yapmanız gerekmektedir. KYC işlemi yapmadan kripto para çekimi yapamayacağınızı hatırlatmak isteriz. Binance kimlik doğrulama için aşağıdaki adımları izleyin;

Binance'e giriş yaptıktan sonra profil > doğrulama merkezi yolunu izleyin. Karşınıza çıkan ekranda bulunan isim, soyisim, telefon ve T.C. kimlik numarası bilgilerini hatasız bir şekilde doldurun. Bu adımda bilgilerinizin doğruluğu için kimlik kartı, ehliyet veya pasaportuzun ön ve arka yüzünün fotoğrafını çekip sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Karanlık olmayan bir ortamda kimliğinizin ön ve arka yüzünü çekip sisteme yükledikten sonra son adımda yüz doğrulama işlemini yapmanız gerekmektedir. Yüz doğrulama işleminde sizden selfie ile birlikte ekranda yer alan "Kafanızı sağa, sola, öne, arkaya çevirin, ağzınızı açık kapatın." gibi bir takım talimatlar isteyecektir. Bu işlemi yaptıktan sonra kimlik doğrulama işleminiz sona erecektir.

Binance Üye Olduktan Sonra Referans Kodu Girilebilir mi?

Binance'e referans kodu olmadan kayıt olduysanız ekstra komisyon indirimi için spot alanında alım ve satımda referans kodu girebileceğiniz bir alan bulunmamaktadır. Yani Binance üyeliği sonrasında referans kodu giremezsiniz. Ancak daha önce Binance vadeli işlemler (futures) hesabı açmadıysanız vadeli işlemlerde referans kodunu aktif edebilirsiniz.

Binance Vadeli İşlemler Referans Kodu: GZEACBYC

"Binancefutures referans kodu" araması yapıyorsanız doğru yerdesiniz. Kaldıraçlı işlemler ile belirlediğiniz kripto parada short veya long pozisyonu açarak kazanç elde edebilirsiniz. Kaldıraçlı işlemlerin risk taşıdığını unutmayın. Bu yüzden işlem açmadan önce mutlaka eğitici videolar izleyin.

Binance Vadeli İşlemler Üyelik Sonrası Referans Kodu Girme

Binance vadeli işlemlerde hesap oluşturmak için öncelikle uygulama dilini pano > ayarlar > dil yolunu izleyerek İngilizce yapmalısınız. Binance, vadeli işlemlerde Türkçe dil seçeneğini desteklememektedir. İngilizce dil seçimi yaptıktan sonra anasayfadan Vadeli İşlemler seçeneğine tıklayın ve referans kimliği alanına GZEACBYC kodunu girerek %25 BNB indirimine ek olarak %10 komisyon indirimi kazanın.

Binance'te vadeli işlemler hesabı açmak için karşınıza çıkan quiz sorularına cevap vermeniz gerekmektedir. Soruların cevabını bilmeniz gerek yok. Hızlıca şıkları işaretleyerek testi sonlandırın. Sonuç ekranında soruların doğru cevapları görünmekte. Quizde yer alan soruların doğru yanıtlarını seçerek kolayca vadeli işlemler hesabınızı aktifleştirebilirsiniz.

En Yüksek Binance Üyelik Bonusları Kazanın!

Binance kayıt bonusu, borsaya yeni hesap açan kullanıcılar için hazırlanmış bir ödül programıdır. 100$'a kadar hoş geldin bonusu kazanmak için e-posta kutunuza gelen mesajlardan veya Binanceanasayfasındaki banner bildirimlerindeki görevleri süresi içinde tamamlamanız gerekmektedir.

50 USDT Spot Geri Ödeme Kuponu Kazanın!

Binance referans bonusları devamında ilk kez 50 dolar ve üzeri para yatırdığınızda hesabınıza 50$'lık bir geri ödeme kuponu tanımlanacaktır. Paribu, BtcTürk veya Binance TR hesaplarından Binance global hesabınıza USDT veya herhangi bir kripto para göndermeniz yeterlidir.

45 USDT Spot Geri Ödeme Kuponu Kazanın!

Binance'e para yatırdıktan sonra spot alanında ilk kez 50 dolar ve üzeri kripto para alımında 45 USDT değerinde geri ödeme kuponu kazanacaksınız. Örneğin 50 USDT değerinde BTC veya altcoin almanız ödül için gerekli koşulu sağlayacaktır.

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Binance'tefiat ödeme yöntemlerini kullanarak ya da P2P satın alma işlemi yaparak 50 dolar ve üzeri para yatırdığınızda hesabınıza otomatik olarak 5 USDT nakit kupon tanımlanmaktadır. Profil simgesine tıklayın ve "ödül merkezi" alanından kupon kazançlarınızı alabilirsiniz.

Binance Hakkında Sık Sorulan Sorular

Binance global hakkında çeşitli bilgilere değindik. Yazının devamında ise Binance kullanıcıları tarafından sıklıkla sorulan soruları cevaplayalım.

Binance referans kodu nasıl oluşturulur?

Binance'e üye olduktan sonra siz de referans kodu oluşturup arkadaşlarınızla paylaşarak referans geliri elde edebilirsiniz. Binance uygulamasını açtıktan sonra "profil - referans - referans kodu oluştur" adımlarını izleyerek kendinize ait bir referans kodu oluşturabilirsiniz. Toplamda farklı oranlarda 20 adet referans kodu oluşturabilirsiniz.

Binance ne kadar komisyon alıyor?

Binance, en düşük komisyon alan kripto para borsasıdır. Borsada komisyon oranı binde 1'dir. Bunun yanında referans kodu ile üyelik, BNB kullanımı ve BUSD ile alım-satım işlemleri ile ödeyeceğiniz komisyon oranı azalmaktadır.

Örneğin bir günde 1000 USDT değerinde 10 kez BTC alıp sattınız. Toplamda günlük 20.000$ değerinde işlem yapmış olursunuz ve Binance sizden 20$ komisyon keser. Ancak referans kodu ile üye olup %25 BNB indirimini aktif ederseniz 5$ kazancınız olur ve yaptığınız işlemde 15$ komisyon ödersiniz. Komisyon indirimleri küçük kazançlar gibi görünse de her gün al-sat yapan kullanıcılara büyük kazançlar sağlamaktadır.

Binance ile Binance TR farklı mı?

trbinance.com ile binance.com her ikisi de Binance'e ait farkı borsalardır. Türkiye'deki kullanıcıların bazıları daha az kripto paranın yer aldığı Binance TR'ye kayıt olmakta. Ancak kullanıcılar sonrasında daha fazla kripto para olan ve stake, vadeli işlemler, madencilik, launchpad, launchpool, P2P ve ödül merkezi gibi alternatif kazanç yolları olan Binance.com'a üye olmayı tercih etmektedir.

Binance referans kodunun süresi var mı?

Binance referans kodunun herhangi bir süresi bulunmamaktadır. Paylaştığınız kod ile yıllar sonra kayıt olan bir kullanıcı da komisyon indirimi ve bonus avantajlarından faydalanabilmektedir.

Binance güvenli mi?

Coinmarketcap verilerine göre 8,4/10 puan ile Binance, dünyanın en güvenilir kripto para borsasıdır. Tabii ki her borsanın riskleri vardır. Binance bu riskleri en aza indirmek için SAFU platformu oluşturmuştur. Binance, kullanıcıların çeşitli risklerle karşı karşıya kalması durumunda kayıplarını SAFU fonundan karşılamaktadır.

Binance SAFU, 2018 yılında oluşturulmuş bir acil durum fonudur. Fonun oluşturulduğu tarihten bu yana Binance, komisyondan elde ettiği kazancın %10'unu SAFU'ya aktarmaktadır.

Binance güvenlik önlemleri nelerdir?

Binance'te hesabınızı güvende tutmak için e-posta onayı, SMS onayı, Google Authenticator, Anti Balıklama Kodu gibi çeşitli önlemler almıştır. Binance'e giriş yaparken mutlaka güvenlik adımlarını aktif etmelisiniz. Bunun yanında anti phishing'i aktif ederek gelen e-postalarda belirlediğiniz kodu görerek gelen bağlantılara tıklayın. Güvenliğiniz için açık internet bağlantılarından Binance hesabınıza giriş yapmayın.

Binance satış ortaklığı programı nedir?

Binance, satış ortaklığı programı ile kullanıcılara affiliate kazancı sağlama imkanı sunmuştur. Twitter, Facebook, Reddit, Telegram, Linkedin, Youtube gibi platformlarda belirli bir kitleniz varsa veya web siteniz varsa Binanceaffiliate programına başvurarak referans oranınızı %50'ye kadar çıkartabilir ve pasif gelir elde edebilirsiniz.

Binancestaking nedir?

Staking, kripto varlığınızı belli süre kilitli tutmanız durumunda Binance'in verdiği ödül anlamına gelmektedir. Bankaya yatırdığınız faiz olarak da düşünebilirsiniz. Örneğin 1000 USDT değerindeki kripto paranızı yıllık %12 faiz oranı ile bir aylık kilitlerseniz vade sonunda 10 USDT değerinde kripto para vermektedir. Vade bitmeden "redeem" seçeneğine tıklayarak kilidi kaldırabilirsiniz. Bu durumda stake geliri alamazsınız.

Binance NFT alabilir miyim?

Türkçe'ye"Nitelikli Fikri Tapu" olarak çevrilen NFT'lerblockchain teknolojisi kullanılarak oluşturulan benzersiz görsellerdir. Son yıllarda Ethereum, Solana, Near Protocol altyapısı ile oluşturulan NFT alım ve satım işlemlerine Binance de katıldı. Binance NFT alanından çeşitli projelere ait NFT satın alarak yatırım yapabilir ve çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.

Binance'e banka kartı veya kredi kartı ile para yatırabilir miyim?

Binance'e banka kartınız veya kredi kartınız ile günün her saati Türk Lirası yatırarak kripto para ticaretine başlayabilirsiniz. Binance ana sayfasında bulunan Kredi/Banka kartı alanına tıklayın. Arama kısmına USDT'yi seçin ve kartınızla almak istediğiniz dolar miktarını yazarak devam edin. Kartınızı ekleyip SMS onayını tamamladıktan hemen sonra Binance hesabınıza yatırdığınız miktar yansıyacaktır.

Binance'ten en az komisyonla nasıl para çekebilirim?

Binance hesabınızdan para çekmek için Binance TR, Paribu, BtcTürk gibi yerel borsalarda üyeliğinizin olması gerekmekte. Binance TR hesabınıza en az komisyonla nasıl para çekebileceğinizi tarif edelim;

Binance global hesabınızdaki kripto parayı USDT'ye çevirin. Ardından Binance TR hesabınıza giriş yapın ve yatırma-USDT'yi seçin. Ağ olarak TRC-20 ağı ile devam ederek adresi kopyalayın. Binance'e giriş yaparak cüzdan-çekme-USDT'ye tıklayın. Binance TR'de koplayaladığınız adresi karşınıza çıkan ekrandaki adres kısmına yapıştırın. Ağ seçimi alanından TRC-20 (Tron) kutucuğunu işaretleyerek devam edin. E-posta ve/veya SMS onayı girin. Birkaç dakika içinde USDT'lerinizBinance TR hesabınıza geçecektir. Sonrasında Binance TR hesabındaki USDT'yi Türk Lirasına (TRY) çevirerek banka hesabınıza çekin. Çekim işlemi 1 dakika içinde gerçekleşmektedir.

Son söz

Dünyanın en güvenilir kripto para borsasına referans kodu ile kayıt olarak hem spot, vadeli işlemler ve madencilik alanlarında yapacağınız işlemlerde daha az komisyon ödeme hem de 100$'a kadar bonus kazanma imkanına sahip olacaksınız. Öyleyse neden bekliyorsunuz? Binance.com'a GZEACBYC referans kimliği kodu ile kayıt olarak kripto para dünyasını deneyimleyin. .