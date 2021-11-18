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TIMETURK / YAŞAM / Binance CEO'su servetinin neredeyse tamamını bağışlamak istediğini açıkladı

Binance CEO'su servetinin neredeyse tamamını bağışlamak istediğini açıkladı

Dünya'nın en büyük ve en popüler kripto borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, servetinin büyük bir kısmını bağışlamak istediğini açıkladı. Zhao, çok fazla paraya ihtiyacı olmadığını söyledi.

1 Saat Önce
2021-11-18 09:16:34
Binance CEO'su servetinin neredeyse tamamını bağışlamak istediğini açıkladı

Dünya genelinde pek çok ülkede hizmet veren en büyük kripto borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, 'acaba serveti ne kadar' dedirtecek bazı açıklamalar yaptı.

Associated Press'e verdiği röportajda hem serveti hakkında hem de kripto piyasası hakkında konuşan Zhao, açıklamalarında ne türden yatırımlar yaptığına yönelik gelen sorua 'çok fazla yatırım yapmadığı' şeklinde cevap verdi.

Röportajın en çok dikkat çeken noktalarından biri de Zhao'nun kendi servetine yönelik yaptığı açıklama oldu. Ekonomik durumunun iyi olduğunu ve çok fazla paraya ihtiyacı olmadığını söyleyen Zhao, servetini bağışlamak istediğini açıkladı.

Yaptığı açıklamada “Bugüne kadar Rockefeller gibi birçok zengin girişimci veya kurucunun yaptığı şekilde, servetiminin çoğunu bağışlamayı planlıyorum. Servetimin yüzde 90, 95 veya 99'unu bağışlamak niyetindeyim.” ifadelerini kullanan Zhao'nun kişisel servetinin Forbes'te yer alan son bilgilere göre 2 milyar dolar olduğu biliniyor.

Kripto paralarla ilgili devam eden genel şüpheci tavrın zaman içerisinde değişeceğini düşündüğüne yönelik ifadeler kullanan Zhao, daha fazla insanın bu dünyaya dahil olmasıyla birlikte bir 'orta yolun bulunacağını' söyledi. Aynı zamanda Dogecoin gibi 'meme' kripto paralara yatırım yapmadığını belirten Zhao, satın alanları yargılamanın ise kendisine düşmeyeceğini söyledi.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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