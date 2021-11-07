DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Libya: 3 toplu mezar daha bulundu
'Nutuk’u arkasına alıp affedilmez terbiyesizliğini temize çekmeye çalıştı'
Acı çehre tohumu zayıflatıyor
Bin çeşit şekilli ağaç koleksiyonu
Lavabo giderinden kötü koku geliyorsa bunu yapın
600 yıllık Yelli Cami ibadete hazır
Filistin yönetiminden 'ABD konsolosluğu' açıklaması
Çiğ yumurta içmek gerçekten yararlı mı?
Borsa İstanbul'da rekorlar sürebilir
Lütfü Türkkan istifa ettiğini açıkladı
'Federasyona sağır başkan istiyoruz' protestosu
İsmail Hakkı Pekin: Eymür hakkında gereken yapılmazsa Türkiye yeniden karanlık dönemlere döner
Saçınızı hızlıca uzatmak için bu maskeyi yapın
Ünlü CEO'nun devasa yükseliş beklediği 4 Altcoin
'Bir Adam Yaratmak' oyunu AKM'de sahnelendi

TIMETURK / YAŞAM / Bin çeşit şekilli ağaç koleksiyonu

Bin çeşit şekilli ağaç koleksiyonu

Kütahya'da bir marangoz, çalışırken kullandığı, içinde farklı şekiller bulunan ağaçlardan koleksiyon oluşturdu.

45 Dakika Önce
2021-11-07 17:33:38
Bin çeşit şekilli ağaç koleksiyonu

Kütahya'nın Mmerkeze bağlı Gümüşköy'de yaşayan Şükrü Sözer (75), yaklaşık 40 yıldır budanmış ağaç dallarının içinde insan, hayvan ve bitkilere benzeyen şekilleri belirgin hale getirerek yaklaşık bin figürden oluşan koleksiyonun sahibi oldu.

thumbs_b_c_d7c8311da78ac58b30d3ce29bf4c97b5

Koleksiyonunu köydeki atölyesinde sergileyen Sözer, bir dönem Almanya'da işçi olarak çalıştıktan sonra 1975 yılında köyüne döndüğünü ve marangozluk yapmaya başladığını söyledi.

Çalıştığı sırada budanan ağaç dallarının içindeki şekilleri fark ettiğini anlatan Sözer, "Yaklaşık 40 yıl önce kestiğim bir ağaç dalının içindeki şekli papatyaya benzettim. Daha sonra ben de şekillere karşı merak başladı. Ağaçlardaki başka figürleri gördükçe de bu merakım daha da artarak devam etti. Benim bu merakımı öğrenen tanıdıklarım ağaç dalları içinde şekil gördüklerinde bana getirdi. Ben de bu dalların üstünde çalışma yaparak o şekilleri daha da belirgin hale getirdim." dedi.

2021_Kasim_AA-26045418

Sözer, dalların içinde insan, kuş, kaplumbağa gibi çeşitli hayvan şekillerine çokça rastladığını aktardı. Üzerinde çalışarak dalın içindeki şekilleri belirgin hale getirdikten sonra biriktirmeye başladığını dile getiren Sözer, şöyle devam etti:

2021_Kasim_AA-26045422

"Bazen şekillerin anlamı, bakış açısına göre de değişebiliyor. Benim balığa benzettiğim bir figürü başkası meyveye benzetebiliyor. Bugüne kadar yaklaşık bin çeşit şekil biriktirdim. Budanan ağacın dalını kestikten sonra gördüğüm ve daha da belirgin hale getirdiğim şekilli parçayı vernikliyorum. İşte o zaman çok daha güzel görünüyor."

Sözer, ömrünün sonuna kadar ağaç dallarının içindeki şekilleri ortaya çıkarmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş