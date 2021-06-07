BİM personel alacak mı? İş alım için hangi şartlar gerekli…

Türkiye genelinde pek çok şubesi bulunan market zinciri BİM personel alacağını duyurdu. Peki, BİM başvuru için hangi şartlar gerekli işte tüm detaylar…

Pek çok şubesiyle 81 ilde satışlarına devam eden BİM marketler zinciri 37 ilanla personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı şehirlerde bulunan şube ile marketlerine istihdam etmek üzere 3.500 TL maaşla işçi alımı yapılacak. Haziran ayının ilk günlerinde BİM Marketler Zinciri yeni personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. İlana başvuru yapacak adayların; dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi, ekip çalışmasına yatkın ve paylaşımcı, müşteri memnuniyetine önem veren, pratik, güler yüzlü olması gerektiği bilgisi paylaşıldı. İşte İŞKUR BİM iş başvuru formu ve kadrolar

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımları başladı. BİM marketlerine farklı kadrolarda yapılacak olan alımların başvuru işlemleri Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır. Peki başvuru şartları neler?

HANGİ UNVANLARDA ALIM YAPILACAK?

Satış Danışmanı,

Manav,

Kasiyer,

Reyon Görevlisi,

Beden İşçisi,

Beden İşçisi (Engelli)

Perakende Satış Elemanı,

Depo İşçisi

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,

En az İlköğretim Mezunu olmak,

Alım yapılacak meslek hakkında bilgi sahibi olmak,

Engelli adaylar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak.

NE KADAR MAAŞ ÖDEMESİ YAPILACAK?

BİM, bünyesinde çalışacak personeller için en az 3.500 TL maaş ödüyor. Aynı zamanda yemek, yol parası, mesai ve prim ücreti de vardır.

Çalışma saatleri 08:45-17:45, 12:15-21:15 dir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

BİM Personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar BURAYA tıkladıktan sonra açılan sayfanın sağ alt köşesinde yer alan kutucuğa ''BİM BİRLEŞİK'' yazarak ilanları görebilir ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 600 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2013 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde dört yeni bölge merkezinin yanısıra 345 yeni mağaza açarak mağaza sayısında %9,5 oranında büyüme kaydeden BİM, 2013 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 4.000 mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.