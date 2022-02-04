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TIMETURK / YAŞAM / Bim Aktüel bu hafta neler var? 4 Şubat Bim afişi

Bim Aktüel bu hafta neler var? 4 Şubat Bim afişi

4 Şubat Bim afişi yayınlandı. Bim'in ürünlerini yakından takip edenler bu hafta Bim mağazalarına ne geldiğini merak ediyor. Yayınlanan broşürlerde kahve ve çikolata sevenleri mutlu edecek cinsten her çeşit ürün bulunuyor. İşte Bim cuma broşürü Bim Aktüel...

40 Dakika Önce
2022-02-04 15:46:04
Bim Aktüel bu hafta neler var? 4 Şubat Bim afişi

4 Şubat Bim afişi yayınlandı. Bim'in ürünlerini yakından takip edenler bu hafta Bim mağazalarına ne geldiğini merak ediyor. Yayınlanan broşürlerde kahve ve çikolata sevenleri mutlu edecek cinsten her çeşit ürün bulunuyor. İşte Bim cuma broşürü Bim Aktüel...

Bim Aktüel bu hafta neler var?

Bim Aktüel broşüründe bu hafta çeşitli kahvelerden çikolata çeşitlerine kadar envai çeşit tatlı ürünleri bulabilirsiniz. İşte Bim Aktüel...

4 Şubat Bim afişi

bim afiş

bim afiş 2 .

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