Bim Aktüel bu hafta neler var? 4 Şubat Bim afişi

4 Şubat Bim afişi yayınlandı. Bim'in ürünlerini yakından takip edenler bu hafta Bim mağazalarına ne geldiğini merak ediyor. Yayınlanan broşürlerde kahve ve çikolata sevenleri mutlu edecek cinsten her çeşit ürün bulunuyor. İşte Bim cuma broşürü Bim Aktüel...