Billur Kalkavan'ın sağlık durumu nasıl? Oyuncu Billur Kalkavan kanser tedavisi sonucu ne oldu?

Billur Kalkavan'ın sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın kanser haberi, sevenlerini yıktı. 59 yaşındaki oyuncu son durumunu instagram adresinden paylaşıyor. Peki oyuncu Billur Kalkavan kanser tedavisi sonucu ne oldu? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın kanser haberi, sevenlerini yıktı. 59 yaşındaki oyuncu son durumunu instagram adresinden paylaşıyor. Peki oyuncu Billur Kalkavan kanser tedavisi sonucu ne oldu? İşte detaylar...

Billur Kalkavan'ın sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Tedavi gören sanatçı son paylaşımında;

"3. kemoterapimi almaya geldim. Bir hafta kadar kalacağım. Çünkü evde bir türlü kilo almayı başaramıyorum. Hala 44.7 kiloyum ki bana çok az. Doktorum ısrarla kilo almam gerektiğini söylüyor. Buğra başımın etini yiyor. Normalde de iştahlı biri değilim ki nasıl başaracağım bilmiyorum. Bundan sonra bir tur daha kemo var, arada da tetkikler. Bana yazan, arayan, mesaj atan herkese minnettarım. Sizlerin güzel dilekleriyle her gün milyarlarca hücrem iyileşiyor." açıklamasında bulundu.

Billur Kalkavan öldü mü?

Sosyal medyada Billur Kalkavan'ın öldüğüne ilişkin haberler yayımlandı. Fakat bu haberlerin doğruluğu yok.

Kalkavan, kanser tedavisi görüyor ve sağlık durumu oldukça iyi.

Billur Kalkavan kaç yaşında?

ünlü sunucu ve oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında.

Oyuncu Billur Kalkavan kanser tedavisi sonucu ne oldu?

Hala tedavi gören Kalkavan için süreç sonlanmadı, devam ediyor. Sanatçını sağlık durumu iyi.

Kalkavan geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. .