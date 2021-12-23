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TIMETURK / YAŞAM / Biden imzaladı... ABD'den Çin'e Uygur Türkleri ambargosu

Biden imzaladı... ABD'den Çin'e Uygur Türkleri ambargosu

ABD Başkanı Joe Biden, Uygurların kötüye kullanılması nedeniyle Çin'in Sincan bölgesinden gelen malları yasaklayan yasa tasarısını imzaladı. Bu tedbir, Pekin'in Washington'un soykırım olarak nitelendirdiği Çin'deki Uygur Müslüman azınlığına yönelik muamelesine karşı ABD'nin tepkisinin bir parçası.

20 Dakika Önce
2021-12-23 22:39:38
Biden imzaladı... ABD'den Çin'e Uygur Türkleri ambargosu

Tasarının ortak yazarlarından biri olan Senatör Jeff Merkley, D-Ore., "soykırım ve köle işçiliğine karşı güçlü ve net bir mesaj göndermenin" gerekli olduğunu söyledi.

 

Ocak ayının son günlerinde, Trump yönetimi, tüm Sincan pamuk ve domates ürünlerinin yasaklandığını duyurmuştu.

 

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi, geçtiğimiz yıl Çin'den yaklaşık 9 milyar dolarlık pamuk ürünü ve 10 milyon dolarlık domates ürünü ithal edildiğini tahmin ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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