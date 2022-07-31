Biberiyenin faydaları neler? Biberiyenin kalorisi nedir?

Biberiye nelere iyi gelir? Biberiye faydaları ve zararları neler? Biberiye besini kalorisi nedir? Sofralarımıza lezzet katan biberiye olarak bilinen Salvia rosmarinus; kokulu, yaprak dökmeyen; iğne yapraklı, beyaz, pembe, mor veya mavi çiçekli bir bitkidir. Bu bitki çeşidi Akdeniz bölgesine özgü bir çalıdır. Hem lezzeti hem de sağlığa olan faydaları ile bilinen mucizelerine haberimizde yer verdik. İşte merak edilen tüm detaylar...

Biberiye Faydaları Neler?

Sindirim sistemi için oldukça faydalı bir bitkidir.

Biberiyepek çok kanser türüne karşı koruma sağlar ve kanserli hücrelerin oluşumunu engeller

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.

Sinir sistemine iyi gelir.

Kas ve eklemlerde meydana gelen iltihapların iyileşmesine yardımcı olur.

Doğal bir idrar söktürücü özelliği vardır.

Gaz ve şişkinliği azaltmaya yardımcı

Bağırsak bakterilerini destekler

Biberiye sağlıklı saç uzaması ile ilişkilendirilir.

Biberiye kan şekeri seviyelerini düzenler.

Kan pıhtıları ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

Besin emiliminin artmasına yardımcı olur.

Biberiye Çayı Nelere İyi Gelir?

Biberiye çayı, bağırsaklarınızdaki mikroflorayı ve iyi bakterileri dengelemeye yardımcı olur. Biberiye çayının düzenli içilmesi, metabolizmanın çalışmasını %3 hızlandırır. Böylelikle bölgesel olarak zayıflamanıza yardımcı olur.

Biberiye Zararları Ne?

Biberiye bitkisi yüzyıllar boyunca Avrupa, Asya ve Amerika'da birçok hastalığı tedavi etmek için kullanılmıştır.Şifa deposu biberiye bitkisinin faydaları olduğu gibi bazı zararlarıda mevcuttur. Fazla tüketimde ise zehirlenme meydana gelebilir.Biberiye bitkisi çay olarak tüketiminde ise epilepsi krizlerine neden olabilir.

Biberiye Kalorisi Ve Besin Değeri

Biberiye bitkisinin 100 gramında 57 kalori bulunmakta. Besin değeri ise; Karbonhidrat 7.66 g, Lif2.9 g, Protein, 0.8 g, Yağ 2.5 g içermektedir. Ayrıca A, C vitamini,potasyum, kalsiyum ve demir bakımından zengin bir besindir. .