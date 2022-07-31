Biberin faydaları neler? Biber nelere iyi gelir?

Biber nelere iyi gelir? Biberin faydaları ve zararları nelerdir? Biber kilo vermeye yardımcı mı?Biberin besin değeri ve kalorisi ne? Capsicum, ya da biber, patlıcangillerden familyasından olan bir meyve çeşididir. Bu cinsin türleri, binlerce yıldır yetiştirildikleri Amerika kıtasına özgüdür. Capsicum dünya çapında yetiştirilmektedir. Biberin birçok çeşidi vardır. Bunlar; Dolma biber, sivribiber, kapya biber, acıbiber, Macar ve blok biberdir. Mucizevi besinlerden biber hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar.