DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yabancılara en çok konut satılan iller belli oldu
Gram altında yükseliş nereye kadar sürecek?
Libya’da bir toplu mezar daha bulundu
Cilde Karşı Zaman Bükücü Gençlik Aşısı Uzm. Est. Gamze Akman Tedavisi
MİT'in MOSSAD casus operasyonunda Bitcoin detayı
Yüksek faiz indirimi niçin yapıldı?
2022'de öğretmen-polis-hemşire maaşına ne kadar zam yapılacak? 2022 En düşük memur maaşı ne kadar?
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması
Putin’den Taliban'la ilgili sürpriz açıklama
Faiz artırım trenine binenler artıyor
Elon Musk, Tim Cook'un ''İstanbul'' tweetiyle dalga geçti
ABD'den Çin'e karşı FETÖ'cü Enes Kanter'e destek
Kanada ordusunda cinsel saldırı skandalı! 11 üst düzey komutan görevden uzaklaştırıldı
Halkbank’tan ABD’de görülen davaya ilişkin açıklama
Kripto parası olanlar dikkat! İşte Bitcoin’de yeni hedef

TIMETURK / YAŞAM / Beyoğlu'nda dehşet anları! Restoranı taradılar

Beyoğlu'nda dehşet anları! Restoranı taradılar

Beyoğlu'nda bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2021-10-23 08:17:40
Beyoğlu'nda dehşet anları! Restoranı taradılar

İmrahor Caddesi'nde bulunan restorana araçla gelen, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler ateş açtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş