Beyoğlu'nda dehşet anları! Restoranı taradılar
Beyoğlu'nda bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
2021-10-23 08:17:40
İmrahor Caddesi'nde bulunan restorana araçla gelen, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler ateş açtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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