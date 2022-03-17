DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Galatasaray - Barcelona maçı canlı yayın! EXXEN CANLI İZLE
Ukrayna, kripto para yasasını resmen onayladı
Beykoz'da korkunç olay! Çöp konteynerinde bulundular
Ukrayna'dan Rusya'yı köşeye sıkıştıracak hamle
Çanakkale Köprüsü ücreti (Otomobil-Otobüs-Motosiklet-Kamyonet) ne kadar? Çanakkale Köprüsü geçişi kaç TL olacak?
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelme olasılığı var
Bayern Leverkusen - Atalanta maçı canlı yayınlanacak mı? EXXEN CANLI
AFAD, AKOM ve Valilik'ten İstanbullulara peş peşe uyarı geldi: O güne dikkat
Asgari ücrete yılda iki kere zam sinyali
İETT'ye zam mı geldi? İETT öğrenci aylık ne kadar? İETT tam mavi kart aylık abonman kaç TL oldu?
MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
İngiltere faiz artırdı
Polislerin şark görev süreleri değişti! İşte il il yeni hizmet süresi
Altın süt tarifi | Altın sütü ne zaman içmeliyiz? Yatmadan önce altın süt içmek ne işe yarar?
Döviz mevduatları arttı

TIMETURK / YAŞAM / Beykoz'da korkunç olay! Çöp konteynerinde bulundular

Beykoz'da korkunç olay! Çöp konteynerinde bulundular

Mahalle sakinleri tarafından çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulundu.

53 Dakika Önce
2022-03-17 17:19:04
Beykoz'da korkunç olay! Çöp konteynerinde bulundular

Baklacı Mahallesi'ndeki çöp konteynerine çöp atmak isteyen Halil İbrahim Dilmaç, konteynerde çok sayıda ölü köpek olduğunu fark etti. Dilmaç, bunun üzerine mahalle muhtarı Mustafa Yıldırım'a bilgi verdi.

Dilmaç, yaptığı açıklamada, her sabah evdeki çöpleri arabasının bagajına koyduğunu ve iş yerine geldikten sonra çöpe attığını belirterek şöyle konuştu:

"Normalde çöpleri daha yukarıda atarım ama orada tesadüf etti. Konteynerin kapağı da açıktı. İçine baktım, ölü köpek var. Poşette ölü köpeği gördüm, çöpleri de oraya atmadım. Bir baktım, epey aşağıda 2-3 poşet yırtılmış, içinde köpekler var. Siyah poşetlerde de köpekler vardı. En azından 10 tane ölü köpek vardı." ifadesini kullandı.


Dilmaç, ardından olayı muhtara anlatarak Beykoz Belediyesi ekiplerine bilgi verilmesini istediğini söyledi.

Muhtar Yıldırım'ın haber vermesi üzerine belediye ekipleri konteyneri boşalttı. Bu çalışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEYKOZ BELEDEİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Beykoz Belediyesinden olayla ilgili yapılan açıklamada, dün gelen bir ihbar üzerine yapılan incelemede, Baklacı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki yer altı çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Cansız hayvanlar uygun şekilde konteynerden alınmış ve ardından herhangi bir toksikoloji oluşmaması için konteyner dezenfekte edilmiştir. İlk muayenelerinde fiziksel darp ve zehirlenme belirtisi gözükmeyen köpekler için adli süreç başlatılmış olup gerekli incelemeler yapılmaktadır.'' ifadesi kullanıldı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş