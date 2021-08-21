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TIMETURK / YAŞAM / Beyin kanaması geçiren Akusta’nın sağlık durumunda gelişme

Beyin kanaması geçiren Akusta’nın sağlık durumunda gelişme

Beyin kanaması geçirdikten sonra hastanede ameliyat edilen 57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta’nın bugün uyandırılacağı belirtildi.

3 Saat Önce
2021-08-21 09:42:57
Beyin kanaması geçiren Akusta’nın sağlık durumunda gelişme

Beyin kanaması geçirdikten sonra hastanede ameliyat edilen 57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta'nın bugün uyandırılacağı belirtildi.

Oyuncu Mesut Akusta, önceki gün Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.

Oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Eşim Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti, çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin.”

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın Mesut Akusta'nın yakın çevresinden aldığı bilgiye göre, Akusta bugün uyandırılacak. Ameliyatı başarılı geçen Akusta'nın tedbir amaçlı hastanede uyutulduğu öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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