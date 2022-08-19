Beyazıt Öztürk Kimdir, Nerelidir? Beyazıt Öztürk Yer Aldığı Projeler
Beyazıt Öztürk Kimdir? Beyazıt Öztürk’ün yer aldığı projeler neler? Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk son zamanlarda arama motorunda en çok yer alan isimler arasında. Beyaz TV yayını ile büyük bir ilgi toplayan Beyazıt Öztürk şimdilerde O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapmakta. Sizler için Beyazıt Öztürk hakkında merak edilen detaylara değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-19 20:14:21
Beyazıt Öztürk Kimdir?
Beyazıt Öztürk ya da kısaca bilinen adıyla Beyaz 12 Mart 1969, Bolu'da dünyaya geldi. Türk sunucu, şovmen, televizyon ve radyo programcısı, şarkıcı, oyuncu ve komedyen. Artvinli bir baba ve Bulgaristan Göçmeni bir annenin oğludur. Babasının polis olması nedeniyle, ilk ve orta öğrenimini Anadolu'nun farklı illerinde tamamladı. Gemlik Lisesi mezunudur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Seramik-Heykel Bölümünü kazandı. Lisanslı basketbolcu olan Öztürk, üniversite eğitimini sürdürürken bir yandan da radyo programcılığıyla ilgilenmeye başladı. Öztürk "r" harfini telaffuz edememesi nedeniyle, sunuculuk isteği reddedildi. ev arkadaşının kurduğu "Genç Radyo “da program sunmaya devam etti ve arkadaşlarıyla birlikte, siyasi içerikli bir mizah dergisi olan "Gına"yı çıkarmaya başladı. Ömer Karacan'ın kurduğu Radyo Klas'tan gelen teklif üzerine, amatör radyocunun yolu İstanbul'a düştü. Burada, "Gece Tavuğu" adlı programla profesyonel yayıncılığa başladı. 1995'te kurulan Number One TV'ye geçen Öztürk'ün yıldızı burada parladı. Webcam aracılığıyla stüdyodan, "Beyaz" adıyla canlı yayın yapmaya başladı. Günümüzde birçok dizi,film ve sunuculuk programlarında yer aldı.
Beyazıt Öztürk Yer Aldığı Projeler
Film;
1997 Nihavend Mucize-Nejat
2001 Dansöz-Taksi Şoförü
2002 Sır Çocukları-Kendisi
2005 O Şimdi Mahkum-Kendisi
2006 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?-Hacivat
2011 Eyyvah Eyvah 2-Kendisi
Televizyon;
2002 Biz Size Aşık Olduk-Cem
2004 Karım ve Annem-Levent
2009 Kurtlar Vadisi Pusu-Kendisi
2012 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk-Kendisi
2012-2014 Yalan Dünya -Rıza Kocabaş
2018 Jet Sosyete-Kendisi
Tiyatro;
2005 Yıldızların Altında Müzikal oyun
Diskografi;
1997 Beyaz Türküler
Ödülleri
- Ankara Atatürk Lisesi 2011
- Boğaziçi Üniversitesi '98
- Beykent Üniversitesi 2009
- İstanbul Üniversitesi '98
- Ankara Üniversitesi '98
- Altın Kelebek '98
- Castrol '98
- Eskişehir Odunpazarı Lions Kulübü Zirvedekiler '99
- Marmara Üniversitesi '99
- Nokta Dergisi '99
- Ankara Polis Akademisi (Yılın "En"leri Ödülleri)
- İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
- İstanbul Üniversitesi Bilişim Kulübü
- Pertevniyal Lisesi
- Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği
- OMÜ Medya Ödülleri - En İyi Showman '12
- Uludağ Üniversitesi 8.Medya Ödülleri-En İyi Talk Show programcısı
Radyo Ve Televizyon Programları
- 1998-1999, 2009 Aileler Yarışıyor-Kanal D (1998-1999) Star TV (2009)-Sunucu
- 2009 Ucunda 1 Milyon Var-Star TV-Sunucu
- 2009 Yetenek Sizsiniz Türkiye-Show TV-Konuk jüri üyesi
- 2010 Yok Böyle Dans-Show TV-Konuk jüri üyesi
- 2018-günümüz O Ses Türkiye-TV8-Jüri Üyesi
- 1996-2018 Beyaz Show -Sunucu
- 2006-2007 Biri Bana Anlatsın-NTV-Eş sunucu
- 2007-2009 Nasıl Yani? -CNN Türk-Eş sunucu
- 2018 Gel Konuşalım-TV8-Konuk
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