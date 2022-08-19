Beyazıt Öztürk Kimdir, Nerelidir? Beyazıt Öztürk Yer Aldığı Projeler

Beyazıt Öztürk Kimdir? Beyazıt Öztürk’ün yer aldığı projeler neler? Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk son zamanlarda arama motorunda en çok yer alan isimler arasında. Beyaz TV yayını ile büyük bir ilgi toplayan Beyazıt Öztürk şimdilerde O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapmakta. Sizler için Beyazıt Öztürk hakkında merak edilen detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

Beyazıt Öztürk Kimdir?

Beyazıt Öztürk ya da kısaca bilinen adıyla Beyaz 12 Mart 1969, Bolu'da dünyaya geldi. Türk sunucu, şovmen, televizyon ve radyo programcısı, şarkıcı, oyuncu ve komedyen. Artvinli bir baba ve Bulgaristan Göçmeni bir annenin oğludur. Babasının polis olması nedeniyle, ilk ve orta öğrenimini Anadolu'nun farklı illerinde tamamladı. Gemlik Lisesi mezunudur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Seramik-Heykel Bölümünü kazandı. Lisanslı basketbolcu olan Öztürk, üniversite eğitimini sürdürürken bir yandan da radyo programcılığıyla ilgilenmeye başladı. Öztürk "r" harfini telaffuz edememesi nedeniyle, sunuculuk isteği reddedildi. ev arkadaşının kurduğu "Genç Radyo “da program sunmaya devam etti ve arkadaşlarıyla birlikte, siyasi içerikli bir mizah dergisi olan "Gına"yı çıkarmaya başladı. Ömer Karacan'ın kurduğu Radyo Klas'tan gelen teklif üzerine, amatör radyocunun yolu İstanbul'a düştü. Burada, "Gece Tavuğu" adlı programla profesyonel yayıncılığa başladı. 1995'te kurulan Number One TV'ye geçen Öztürk'ün yıldızı burada parladı. Webcam aracılığıyla stüdyodan, "Beyaz" adıyla canlı yayın yapmaya başladı. Günümüzde birçok dizi,film ve sunuculuk programlarında yer aldı.

Beyazıt Öztürk Yer Aldığı Projeler

Film;

1997 Nihavend Mucize-Nejat

2001 Dansöz-Taksi Şoförü

2002 Sır Çocukları-Kendisi

2005 O Şimdi Mahkum-Kendisi

2006 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?-Hacivat

2011 Eyyvah Eyvah 2-Kendisi

Televizyon;

2002 Biz Size Aşık Olduk-Cem

2004 Karım ve Annem-Levent

2009 Kurtlar Vadisi Pusu-Kendisi

2012 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk-Kendisi

2012-2014 Yalan Dünya -Rıza Kocabaş

2018 Jet Sosyete-Kendisi

Tiyatro;

2005 Yıldızların Altında Müzikal oyun

Diskografi;

1997 Beyaz Türküler

Ödülleri

Ankara Atatürk Lisesi 2011

Boğaziçi Üniversitesi '98

Beykent Üniversitesi 2009

İstanbul Üniversitesi '98

Ankara Üniversitesi '98

Altın Kelebek '98

Castrol '98

Eskişehir Odunpazarı Lions Kulübü Zirvedekiler '99

Marmara Üniversitesi '99

Nokta Dergisi '99

Ankara Polis Akademisi (Yılın "En"leri Ödülleri)

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Bilişim Kulübü

Pertevniyal Lisesi

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği

OMÜ Medya Ödülleri - En İyi Showman '12

Uludağ Üniversitesi 8.Medya Ödülleri-En İyi Talk Show programcısı

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