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TIMETURK / YAŞAM / Beyaz Saray'da taciz skandalı

Beyaz Saray'da taciz skandalı

Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın eski danışmanı ve yardımcısı Huma Abedin, ABD'li bir senatörün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

14 Dakika Önce
2021-10-27 13:40:41
Beyaz Saray'da taciz skandalı

Beyaz Saray'da taciz skandalıyla çalkalanıyor.

Hillary Clinton'ın eski danışmanı ve yardımcısı Huma Abedin, ABD'li bir senatörün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Abedin, yaşadıklarını önümüzdeki hafta yayımlanacak olan "Both/And: A Life in Many Worlds" adlı yeni kitabında ayrıntılı şekilde yazdı.

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Abedin, adını açıklamadığı politikacının, 2000'lerin ortalarında Washington'da bir akşam yemeğinden sonra kendisini kahve içmeye evine davet ettiğini, koltukta üzerine atladığını öne sürdü.
Abedin, kendisini öpmeye çalışan senatörü reddettiğini ve evden kaçtığını yazdı. Senatörün kim ya da hangi partiden olduğunu açıklamadı.

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HUMA ABEDİN KİMDİR?

45 yaşındaki Huma Abedin, ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olan Hillary Clinton'ın en çok güvendiği isimlerdendi.
Huma Abedin, kendisi için "ikinci kızım" diyen Clinton'ın seçim kampanyasında önemli rol oynamıştı.

Kitabı yayımlanmadan önce okuyan Guardian muhabiri Martin Pengelly, Abedin'in şunları yazdığını aktardı:
"Sağıma çöktü, sol kolunu omzuma doladı ve beni öptü. Dilini ağzıma soktu, beni kanepede geriye itti. O kadar şoke oldum ki, onu ittim. Tek istediğim son 10 saniyenin silinmesiydi.
"Sonra sadece 20'li yaşlardaki versiyonumun aklına gelebilecek bir şey söyledim: 'Çok üzgünüm'. Ve mümkün olduğunca soğukkanlı görünmeye çalışarak dışarı çıktım."

Huma Abedin, birkaç gün sonra Kongre binasında senatöre rastladığını ve onun özür dileyerek hâlâ arkadaş olup olmadıklarını sorduğunu ve kendisini "yanlış anladığını" da yazdı.

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Abedin kitapta ayrıca, kariyeri seks skandalları nedeniyle biten eski eşi ve eski Demokrat Kongre üyesi Anthony Weiner'a duyduğu öfkeyi de ayrıntılarıyla anlattı.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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