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TIMETURK / YAŞAM / Besicilik yapan Arzu: Çoban bulmakta zorlanıyoruz

Besicilik yapan Arzu: Çoban bulmakta zorlanıyoruz

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan besicilik yapan Arzu Metin (39), çoban bulmakta güçlük yaşadıklarını belirterek, 'Yabanca çoban çalıştırmak istediğimizde ise birtakım sıkıntılara girebiliyoruz' dedi.

32 Dakika Önce
2021-09-20 00:57:11
Besicilik yapan Arzu: Çoban bulmakta zorlanıyoruz

Yeşilhisar ilçesi Keşlik Mahallesi'nde yaşayan Arzu Metin, 6 yaşından itibaren besicilik yapan babası Fevzi Metin'le birlikte hayvanlarla ilgilendi. Babasının yaşlanmasıyla besiciliği tek başına yapmaya başlayan Metin, 300 koyununun bulunduğu sürüyle geçimini sağlıyor.

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Besiciliğin zor ama güzel olduğunu belirten Metin, "Severek yapınca daha da güzel oluyor. Köy yerlerinde bu işe çocuk yaşta başlanıyor. Ben de bu işi 6 yaşımdan beri yapıyorum. Ablamla birlikte yapıyorduk, evlenince tek başıma yapmaya devam ettim. Yıllardır bu işle meşgulüm. 'Baba mesleğini devam ettireceğim' dedim. Çok seviyordum. Başka bir şeyi düşünemedim. Çok memnunum. Hiçbir sıkıntım yok" dedi.

Çoban bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Metin, "Son dönemde devlet, krediler ve farklı yardımlarla destek veriyor. Şu an çoban çok büyük bir problem. Çoban bulmamız çok güç. Yabancı çoban çalıştırmak istediğimiz de ise birtakım sıkıntılara girebiliyoruz" diye konuştu.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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