Berkun Oya Kimdir? Berkun Oya Aldığı Ödüller
Berkun Oya kimdir, nerelidir? Berkun Oya yer aldığı projeler neler? Berkun Oya aldığı ödüller nedir? Ünlü senarist ve yönetmen Berkun Oya, yazdığı projeler ile arama motorunda en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Sizler için Berkun Oya hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-20 13:42:23
Berkun Oya Kimdir?
3 Mart 1977 Bursa'da Dünya'ya geldi. Berkun Oya aslen Karaçay asıllıdır. Ortaöğrenimi Koç Özel Lisesinde tamamladı. 1998 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl içerisinde Krek Tiyatro Topluluğu'nu kurdu. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun talebi üzerine, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanını oyunlaştırdı. Berkun Oya 2002 yılında televizyon için hazırladığı TRT ekranlarında yayınlanan "Şapkadan Babam Çıktı" adlı drama dizisinin senaristlik ve yapımcılığını üstlendi. 2003 yılında CNN Türk kanalında Defakto ve 2005'te NTV kanalında yayınlanan Infoman adlı TV programlarını hazırladı. Aynı zamanda bu programları sundu ve yönetti.44. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma filmi olarak yer alan İyi Seneler Londra, The European Independent Film Festival ECU 2008 Film Festivali'nde açılış filmi olarak gösterildi. Strasbourg International Film Festival'de 2008 yılında En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo kategorilerinde ödüle aday gösterildi. Berkun Oya, En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü.
Berkun Oya Aldığı Ödüller
- Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri (2013) Aydın Arıt Yılın Yazarı Ödülü, Babamın Cesetleri
- Heidelberg Stückemarkt (2011) En İyi Yönetmen Ödülü, Güzel Şeyler Bizim Tarafta
- Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü, En Başarılı Yerli Oyun Yazarı Ödülü, Bayrak (oyun)
- Strasbourg International Film Festival (2008) En İyi Yönetmen Ödülü, İyi Seneler Londra
- İstanbul Üniversitesi, Yılın En İyi Yönetmeni Ödülü, Yangın Duası - İstanbul Devlet Tiyatrosu\İstanbul Kültür Sanat Vakfı (2004)
- İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri, En İyi Işık Ödülü, Yangı Duası - İstanbul Devlet Tiyatrosu\İstanbul Kültür Sanat Vakfı (2004)
- İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri, Yılın Yerli Oyun Yazarı Ödülü, Op'la Zo'nun Dramı
- Tiyatro Tiyatro Dergisi Ödülleri, Yılın En İyi Oyun Yazarı, Adamlar
- Avni Dilligil Ümit Veren Tiyatro Topluluğu Ödülü, Krek Tiyatro Topluluğu (2002)
- Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü, Dünyada Karşılamış Gibi
- Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Senaryo, Bir Başkadır, 2021
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları
- Yangın Duası : Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu - (2004)
- Adamlar : Berkun Oya - Krek Tiyatro Topluluğu - (2002)
- Op'la Zo'nun Dramı : Berkun Oya - Krek Tiyatro Topluluğu - (2001)
- Oyunun Oyunu : Michael Frayn - Kent Oyuncuları - (1999)
Yazdığı Tiyatro Oyunları
Krek Tiyatro Topluluğu
- Babamın Cesetleri (2012)
- Güzel Şeyler Bizim Tarafta (2010)
- Hoop Gitti Kafa (2010)
- Bomba (oyun) (2009)
- Bayrak (oyun) (2008)
- Adamlar (2002)
- Op'la Zo'nun Dramı (2001)
- Adam Yiyen Adamlar (2001)
- Anne Bitti (2001)
- Pasta ve Telaş (2000)
- Eller Yukarı Bu Bir Oyundur (1999)
İstanbul Devlet Tiyatrosu
- Yangın Duası
- Yaban (oyun)
Filmografi
Yönetmen
- Bir Başkadır (2020)
- İyi Seneler Londra (2007)
Senaryo
- Siyaha Bulaşan Kadınlar (2023-)
- Hekimoğlu (2020-2021)
- Azizler (2020)
- Bir Başkadır (2020)[6]
- Masum (2017)
- Analar ve Anneler (2015)
- Şeref Meselesi (2014-2015)
- İntikam (2013)
- Son (2012)
- Deliler / Rapor (2007)
- İyi Seneler Londra (2007)
- Şapkadan Babam Çıktı (2003)
- Kör Talih (2001)
Oyuncu
- Sahra (2004) - Hossein
- Havada Bulut (2002) - Dülger
- Filler ve Çimen (2000) - Camoka
- Baykuşların Saltanatı (2000)
Kurgu
- İyi Seneler Londra (2007)
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