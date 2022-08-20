Berkun Oya Kimdir? Berkun Oya Aldığı Ödüller

Berkun Oya kimdir, nerelidir? Berkun Oya yer aldığı projeler neler? Berkun Oya aldığı ödüller nedir? Ünlü senarist ve yönetmen Berkun Oya, yazdığı projeler ile arama motorunda en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Sizler için Berkun Oya hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.