Berke Baran: Netflix’de sevilen diziye dahil mı oluyor?

Genç Rapçi Berke Baran oyunculuk ile ilgili farklı projelerle ilgili kendisine gelen tekliflerin olduğunu ve içine sinen projeleri kabul edebileceğini açıkladı.

Berke Baran, oyunculukla ilgili "Oyunculuk daha önce de söylediğim gibi çok özel bir alan. İşinizi hakkıyla yapabilmeniz için bu alanla ilgili verilen eğitimlere katılarak kendinizi geliştirmelisiniz. Aksi takdirde bir şeyler hep yarım kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Genç Rapçi Berke Baran farklı projelerle ilgili kendisine gelen tekliflerin olduğunu ve içine sinen projeleri kabul edebileceğini açıkladı. Kısa sürede sosyal medyada adını duyurmayı başaran genç yetenek, oyunculuğa yönelik değerlendirmelerde de bulundu.

Berke Baran, "Oyunculuk eğitimi aldığınız zaman işinizi tam anlamıyla yapma şansı elde ediyorsunuz. Bu nedenle oyuncu olarak çalışma hayatında bulunmak istiyorsanız, oyunculuk eğitimi almalısınız. Ben, Almanya'da oyunculuk eğitimi almaya başlama kararı aldım. Bu alanı çok seviyordum şarkı söylemek yanı sıraoyunculuk alanında kendimi geliştirmem gerektiğini düşündüm" diyerek eğitimli bir oyunculuğun gelecekte daha önemli kazanımlara olanak sağlayacağının altını çizdi.

.