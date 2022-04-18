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TIMETURK / YAŞAM / Berkay Doğan; Hedeflerim var

Berkay Doğan; Hedeflerim var

FC St. Pauli II ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan başarılı stoper Almanya'nın Stuttgart birçok takımında teklif olduğunu sezon sonu karar vereceğini belirtti.

2 Saat Önce
2022-04-18 14:59:30
Berkay Doğan; Hedeflerim var

Berkay Doğan, yeni bir serüvene başlamak için heyecanlı olduğunu söyledi.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri ‘ne hazırlanan Avusturya Ümit Milli Futbol Takımında oynayan Berkay Doğan gönlünün Türk Milli Takımdan olduğunu belirtti.
Genç defans oyuncusu, çalışmaları ve kariyeri hedefleri hakkında açıklamada bulundu.

FC St. Pauli II benim evim"

Genç futbolcu, FC St. Pauli II kendisi için çok önemli olduğunu ancak kariyerine Avrupa'da üst liglerde devam etmek istediğini söyledi.

Şu an için her şey benim adıma iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

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Birçok kulüpten teklif olmasına rağmen FC St. Pauli II 'ı seçme nedenini anlatan Berkay Doğan, Avrupa'nın en genç takımlarından bir tanesi. Oynayan futbolcular yaş olarak benimle yakın. Şansımın daha fazla olduğunu düşündüm. Onun için bu tercihi yaptım. Şu an için kararımdan memnunum ama her şeyi önümüzdeki sezon gösterecek." şeklinde görüş belirtti.

Berkay Doğan, kariyerinde daha yukarıları hedeflediğini vurgulayarak, "FC St. Pauli II, kariyerim için önemli bir basamak olacak. Kendimi gösterebileceğimi düşündüğüm bir yer. Sonrasında tabii ki başka ülkelere gitmek hedefimde var ama önceliğim kendimi ispatlamak' göstermek, takımım için başarılı olmak. Sonrasında hedeflerimi gerçekleştireceğim." değerlendirmesinde bulundu.

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Berkay Doğan kimdir?

Futbola Reichenau Alt. altyapısında başlayan 19 yaşındaki genç oyuncu 2016 yılındaSalzburg Alt.transfer oldu

Salzburg Alt U19'da ilk olarak forma giyen Berkay Doğan, 2021 yılında St. Pauli U19 takımına transfer oldu.

Avusturya U15, U16 U17 U18 formaya giyen genç stoper hedefi Türk Milli takım formasını giymek.

Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan genç oyuncu Stoper mevkisiniz dışında sol bek ve sağ bek pozisyonunda da görev yapabiliyor. .

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