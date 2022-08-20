Berkay Ateş Kimdir, Nerelidir? Berkay Ateş Yer Aldığı Projeler Neler?
Berkay Ateş kimdir, nereli? Berkay Ateş’in yer aldığı dizi ve filmler neler? Berkay Ateş’in aldığı ödüller nedir? Ünlü oyuncu Berkay Ateş son olarak Sadakatsiz dizisinde Aras karakteri ile büyük bir ilgi topladı. Arama motorunda en çok araştırılan ünlü isimler arasında yer alan Berkay Ateş hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-20 07:59:34
Berkay Ateş Kimdir?
Berkay Ateş kimdir? Oyuncu Berkay Ateş 19 Şubat 1986 yılında, İstanbul'da doğdu. Ateş'in aslen babası Ardahanlı, annesi ise Malatyalıdır. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Semaver Kumpanya 'da tiyatro kariyerine başlayan Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi sınıf arkadaşları Emir Çubukçu ve Can Kulan ile D22 Tiyatrosunu kurmuştur. Oyuncu Berkay Ateş D22 oyunlarından; Kuş Öpücüğü, Yirmi Beş, Karabatak ve Hak oyunlarının yazarıdır. Berkay Ateş 2015 yılından vizyona gire Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır. Ardından Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir.
Berkay Ateş Yer Aldığı Projeler
Film;
- 2013 Yarım Kalan Mucize-İsyancı-Yardımcı Oyuncu
- 2015 Abluka-Ahmet-Başrol Oyuncusu
- 2019 Görülmüştür-Zakir -Başrol Oyuncusu
Dizi;
- 2016 İstanbul Sokakları-Saltuk-Yardımcı Oyuncu-Show TV
- 2016-2017 Anne-Cengiz Yıldız-Star TV
- 2018 Gülizar-Fettah-Kanal D
- 2018-2020 Çukur -Mahsun/Fikret-Show TV
- 2020 Alef-İdris -Blu TV
- 2020-2021 Alev Alev-Ozan Akınsel-Başrol Oyuncusu-Show TV
- 2021-2022 Sadakatsiz-Aras Ateşoğlu-Kanal D
Tiyatro;
- Karabatak
- Yirmi Beş
- Bent
- Kuş Öpücüğü
- Dünyaya Gözlerimden Bak
Berkay Ateş Ödülleri
- 2015 Altın Koza Film Festivali -Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü
- 2017 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü -Tiyatro (Hakikat, Elbet Bir Gün)
- Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü-Berkay Ateş (2019)
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