Berk Can Arslan “Teslimiyet” İle Z Kuşağının Radarına Girdi

Genç müzisyen ve piyano sanatçısı Berk Can Arslan 'Teslimiyet' ismini verdiği konsept müzik projesi için kamera karşısına geçti. Son çalışmasıyla Türk müzik kültürünü, dünya müziğiyle harmanlayıp doğa ve insana atıfta bulunan Berk Can Arslan “Teslimiyet” çalışması ile listelerde yerini aldı.

“Teslimiyet”e üçleme…

Son dönemlerde ürettiği müzik çalışmaları televizyon programları ile müzikseverlerin dikkatini çeken Arslan, “Teslimiyet” ismini verdiği ve içerisinde birbirinden özel 3 farklı versiyonun yer aldığı mini albüm çalışması için ilk klip çekimini gerçekleştirdi.

Berk Can Arslan: “Türk müzik kültürünü dünyayla buluşturma gayretindeyim”

'Bestelerinde müzikaliteyi en üst seviyede tuttuğunun altını çizen Arslan, “Teslimiyet projemizde hedeflemiş olduğumuz Türk müzik kültürünün motiflerini, dünya müziğinin motifleriyle birleştirmek oldu. Bunu da birbirinden farklı 3 versiyonun birleştiği “Teslimiyet” mini albüm çalışmasıyla sağladığımın inancındayım.” Dedi.

Gençleri ve Z kuşağını yakaladı

Kendi yaşıtlarının birçoğunun aksine bestecilik ve müzisyenliğini ön plana çıkararak popüler müzik tarzlarının aksine bir tarz geliştiren Berk Can Arslan, gençleri de yakalayıp şimdiden müzik platformlarında en üst seviyelerde yer almaya başladı. Teslimiyet adlı şarkısını akustik, Organik Deep House ve Orient Mix tarzlarında bestelediğini açıklayan Berk Can Arslan 'Bestelerimde müzikaliteyi en üst seviyede tutarak benim gibi genç müzik severlere de ulaşmış oluyorum.” Dedi.

Teslimiyet: “Doğa ve İnsan”

Klip çekiminde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berk Can Arslan, “Yakın zamanda dijital müzik platformlarında en fazla dinlenenler arasına giren “Teslimiyet” projesi ile doğa ile insanın arasındaki bağa atıfta bulunduk. Klipte, insanın doğadan ve tabiattan hiçbir zaman kopamayacağı ve doğaya olan bağlılığı ön planda olduğu mistik hava ve ambiyansla çekimleri gerçekleştirdik.” Şeklinde konuştu.

“Resital Kafası” da tüm hızıyla devam ediyor

Başarılı genç müzisyen Berk Can Arslan, geçtiğimiz dönemde yayın hayatına başlayan yeni nesil müzik programı “Resital Kafası”nadair de açıklamasında “Benim için heyecan verici bir deneyimdi. Gelecek vaad eden yetenekli sanatçılarımızı ve duayen isimlerle bir arada performansın ön planda olduğu bir projeyi hayata geçirmiş olmanın haklı gururunu yaşadım.” Şeklinde konuştu.