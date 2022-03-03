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TIMETURK / YAŞAM / Bergen'in mezarı nerede? Bergen nereye defnedildi? Bergen'in mezarı neden kafeste?

Bergen'in mezarı nerede? Bergen nereye defnedildi? Bergen'in mezarı neden kafeste?

Bergen'in mezarı nerede? Şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan filmin ardından, Bergen'in mezarı ve nereye defnedildiği merak konusu haline geldi. Binlerce seveni olan sanatçının mezarının bir kafes gibi olması da görenlerin şok yaşamasına sebep oldu. Peki ama Bergen neden kafes içine defnedildi? Bergen hangi şehirde hangi ilçede defnedildi? İşte merak edilen Bergen'in mezarına ilişkin detaylar...

4 Saat Önce
2022-03-03 10:34:13
Bergen'in mezarı nerede? Bergen nereye defnedildi? Bergen'in mezarı neden kafeste?

Şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan filmin ardından, Bergen'in mezarı ve nereye defnedildiği merak konusu haline geldi. Binlerce seveni olan sanatçının mezarının bir kafes gibi olması da görenlerin şok yaşamasına sebep oldu. Peki ama Bergen neden kafes içine defnedildi? Bergen hangi şehirde hangi ilçede defnedildi? İşte merak edilen Bergen'in mezarına ilişkin detaylar...

Bergen'in mezarı nerede? Bergen nerede defnedildi?

Bergen, döneminin en önemli sanatçılarından biriydi. 'Acıların Kadını' lakabıyla hayatımıza iz bırakmış olan Bergen'in mezarı görenlerin şok olmasına sebep oldu.

Eşi tarafından yüzüne kezzap atılan ve tek gözünü kaybeden ünlü sanatçının mezarı demir parmaklıklı, kafesin içerisine defnedildi.

Bergen vefatının akabinde memleketi Mersin'de Şehir Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Bergen'in mezarı neden kafeste?

Kocası tarafından öldürülen şarkıcı Bergen'in mezarının kafes içinde olmasının nedeni iddiaya göre, kocası Halis Serbest'in Bergen'i vurduktan sonra "Seni mezarında bile rahat bırakmayacağım" demesiydi. Bunun üzerine Bergen'in annesi, kızının mezarını saran kocaman bir kafes yaptırdı.

Bergen nasıl öldü?

Bergen, eşi Halis Serbest tarafından 6 kurşun ile vurularak 30 yaşında öldürüldü. .

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