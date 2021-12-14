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TIMETURK / YAŞAM / Berfin Özek'in babası: Kendi ayağına sıktı, artık yanında değilim

Berfin Özek'in babası: Kendi ayağına sıktı, artık yanında değilim

Baba Yaşar Özek, 21 yaşındaki Berfin Özek’in 2 sene önce yüzüne asit atan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlenmesiyle ilgili konuştu.

54 Dakika Önce
2021-12-14 13:11:10
Berfin Özek'in babası: Kendi ayağına sıktı, artık yanında değilim

Berfin Özek'in 2 yıl önce kendisine asitle saldıran eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlenmesi büyük tepki çekti.

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta?' programına katılan baba Yaşar Özek evliliği sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. Berfin'le son görüşmesini anlatan Yaşar Özek, "En son Berfin gideceğim diye tutturuyordu. Daha doğrusu benim haberim yoktu, annesiyle tartışıyorlarmış. En son ben duyduktan kendisiyle oturdum güzelce konuştum. Şu doğrudur, şu yanlıştır diye konuştum. İkna ettiğimi sandım ama maalesef... Bana 'Tamam baba, sen ne diyorsan o olacak' dedi ama yine de kendi bildiğini okudu" dedi.

Özek, "Sadece bana değil bütün sevenlerine nankörlük yaptı. Benim yaşadığım duyguları hepsini annesi de yaşıyor. Sadece bana, annesine ve ailesine değil bütün sevenlerine ihanet etti. Bundan sonra yanında değilim, şimdiye kadar elimden geleni yaptım. Bize çok büyük yanlış yaptı, kendi ayağına sıktı. Bundan sonra kesinlikle yanında değilim" ifadelerini kullandı.

'EVLENMEDEN ÖNCE 5-6 AY EVİNDE KALDI'

Baba Özek, Berfin'in evlenmeden önce 5-6 ay erkek arkadaşının evinde kaldığını sonra pişman olup özür dilediğini anlattı. Özek, "Bundan sonra sen ne dersen onu yapacağım' dedi. Kabul etti, gittiği gün kendisiyle konuştum. Gidersen sevenlerin de senden nefret edecek dedim. Bundan sonra kızım da demeyeceğim, onu gördüğüm gün yüzüne tüküreceğim. Benim bundan sonra Berfin diye bir kızım yok" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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