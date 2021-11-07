Beren Saat-Kenan Doğu'lu çifti düşman çatlattı

Oyuncu Beren Saat ve şarkıcı eşi Kenan Doğulu, birlikte katıldıkları ‘Kulüp’ adlı yeni Netflix dizisinin galasında haklarında çıkan 'ayrılıyorlar' haberlerine inat el ele ve mutlu bir şekilde kamera karşısına geçip mutluluk pozları verdiler

Oyuncu Beren Saat ve şarkıcı eşi Kenan Doğulu birlikte katıldıkları ‘Kulüp' adlı yeni Netflix dizisinin galasında el ele mutlu poz verdiler.

Netflix'in merakla beklenen yeni dizisi 'Kulüp'ün galası önceki akşam Galata'daki bir mekanda gerçekleşti. Geceye dizinin başrol oyuncuları Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger'in yanı sıra yönetmen Zeynep Günay Tan, Seren Yüce, yapımcı Saner Ayar, Ayşe Durmaz ve Netflix Türkiye İçerik Direktörü Pelin Diştaş da katıldı.

Haklarında çıkan ayrılıyorlar haberlerine inat el ele ve mutlu bir şekilde kamera karşısına çıkan ikili adeta düşman çatlattı.

Davette yer alan isimler arasında Beren Saat ile Kenan Doğulu da vardı. Suskunluklarını koruyan ünlü çift, objektiflere el ele mutluluk pozu vermeyi ihmal etmedi. Beren Saat ile Kenan Doğulu, daha önce de Tersane İstanbul'da gerçekleşen Contemporary İstanbul sergisine katılmıştı.

‘Beceremediğimiz Evlilik Olsun'

Geçen sene evliliklerinde kriz yaşayan çift, eşinin doğum gününde paylaştığı mesajda, 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kafaları karıştırmıştı. Ünlü oyuncu; 'Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı. Aslında ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi sürecini beraber geçirdik. Beraber müzik yapmaya başladık. İlişkimiz daha başka türlü bir yere geldi. Birbirimizi başka türlü beslediğimiz, başka bir seviyesindeyiz ilişkinin ve aşkın her neyse…' açıklamasını yapmıştı.

‘Beklenen Aile Profilini Gösteremedik'

Beklenilen aile profilini sergileyemediklerini söyleyen Beren Saat şu açıklamalarda bulundu; ‘O çekirdek aile fotoğrafını bir türlü veremedik. Ama onun çok üstünde ya da çok derininde başka paylaşımları başka türlü daha derin bir dostluğu, insani bağı kurduk. O yüzden beceremediğimiz evlilik olsun yani…'

Kaynak: onedio.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.