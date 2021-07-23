Bereket Derneği Kurban Faaliyet Raporunu Yayınladı

Kurulduğu 2008 yılından bugüne yurtiçi ve yurt dışında insani yardım faaliyetlerinde bulunan Bereket Derneği “Kurbanda bereket var” sloganıyla gerçekleştirdiği kurban bağışı organizasyonunu tamamladı.

Dernek tarafından web sitesinde yayınlanan faaliyet raporunda yer verilen bilgilere göre Başka Tanzanya, Somali olmak üzere 3 kıta 21 ülkede kurban bağışı organizasyonu gerçekleştiren dernek yönetimi 2.379 hisse kurbanı keserek 97.385 yoksul ihtiyaç sahibine ulaştırdıklarını belirtmektedir. Adak, Akika, Şükür kurbanını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Bereket Derneği, Afrika kurban bağışı faaliyetlerinin yıl boyunca sürdüğünü ifade eden dernek yönetimi kurban bağışı kesim videolarının da gönderildiğini ifade ettiler.

Yoksullukla mücadele eden Afrika'ya bereket oluyor.

Yıllar boyu yoksulluk kuraklık ve açlıkla mücadele eden Afrika bölgesinde kesilen kurbanların çocuklar ve yoksulların yüzlerinde tebessüm olduğunu ifade eden Bereket Derneği, yıl boyunca susuzlukla mücadele amacıyla Afrika su kuyusu organizasyonu yaptıklarını ve bu noktada yardımsever halkımızdan destek beklediklerini ifade ettiler.

Tüm bağışlarımız Şefaflık ilkesiyle sahiplerine ulaşmaktadır.

Yıl boyunca yardım faaliyetlerine devam eden Bereket Derneği, tüm projelerine ait faaliyet raporlarını sitelerine düzenli aralıklarla yüklediklerini dileyen vatandaşlarımızın dernek merkezinden www.bereket.org.tr internet sitesi üzerinden ya da “0 212 809 66 27” numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alabilirler denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.